Han Solo pasea por Fuerteventura

El Cabildo de Fuerteventura continúa sin confirmar el rodaje de Star Wars en territorio insular. Sin embargo, lo que la institución insular y la entidad Fuerteventura Film Commission continúan negando por activa y pasiva ha sido confirmado por el director artístico Paul Bateman, que no sólo ha asegurado que la Isla será escenario de la película sino que incluso ha desvelado la localización del metraje: el Barranco de La Peñitas, en el municipio de Betancuria.

"New #StarWars #HanSolo movie to film in Fuerteventura! So many beutiful locations on the island! ( La nueva película de Star Wars de Han Solo se rodará en Fuerteventura! ¡Muchas localizaciones preciosas en la isla ). Así lo ha anunciado Paul Bateman en su cuenta de Twitter. Además, acompaña el anuncio compartiendo la localización de Google Maps del mítico Barranco de Las Peñitas, un espacio natural que forma parte del Espacio Natural Protegido Parque Rural de Betancuria.

El espacio donde se rodará una parte del spin-off es un lugar sagrado para los majoreros ya que en su espacio alberga el pequeño santuario de Malpaso, donde la leyenda popular ubica la aparición de la Patrona insular: la Virgen de la Peña, que se le apareció al fraile franciscano San Diego de Alcalá y el padre Juan de San Torcaz, junto con unos pastores en el siglo XV.

Curiosamente, a escasos medio millar de metros de la zona donde se va a desarrollar el rodaje de la Guerra de las Galaxias se encuentra el paraje natural de Malpaso, donde en 2013 llevó a cabo el metraje de Exodus, dirigida por el director británico Ridley Scott.

El 'spin-off' centrado en Han Solo se estrenará durante 2018. Por el momento, se ha confirmado la participación en el proyecto de Emilia Clarke y Donald Glover en el papel de Lando Calrissian, además de Alden Ehrenreich como Han Solo. Phil Lord y Christopher Miller, autores de La Lego Película, serán los encargados de dirigir este spin-off.

Fuerteventura se convierte de nuevo un plató natural para una de las grande producciones cinematográficas. Las productoras Disney y Lucasflim ya han solicitado los permisos para rodar. De nuevo será la productora canaria Volcano Films, la misma que llevó a cabo los trabajos de producción de Exodus, la encargada de llevar a cabo todos los preparativos para este importante metraje. De hecho ya ha realizado gestiones para buscar alojamiento para un importante número de personas que participarán en la película, así como para la contratación de diversos servicios.

Si bien no existe una fecha concreta para el comienzo del rodaje, todo apunta que se producirá en el primer semestre o inicio del segundo. La Isla aparecerá como uno de los escenarios fundamentales de la nueva entrega, en el spin-off que las citadas productoras internacionales preparan con el personaje de Han Solo, el célebre contrabandista al que dio vida Harrison Ford en la trilogía original, como gran protagonista.