El WOMAD deja sin programación la edición del festival en Fuerteventura

La organización de WOMAD Fuerteventura se ha visto en la obligación de no programar para este 2017 la cuarta edición del festival que se venía celebrando en la isla de Fuerteventura desde 2014, ante el prolongado silencio del Cabildo majorero, que no ha dado respuesta a ninguna de las cartas remitidas por WOMAD para que se pronunciara sobre su apoyo económico a la celebración. De este modo, la edición que tuvo lugar del 4 al 6 de noviembre pasado en Gran Tarajal, que fue seguida por miles de espectadores, será la última.

La organización de WOMAD quiere, al tiempo que lamenta que se prive a la población de la isla de un encuentro multicultural por el que desde su origen ha mostrado un gran apoyo y entusiamo, agradecer la colaboración de las instituciones, empresas, colectivos y ciudadanos en estos tres últimos años, sin cuyo respaldo no se habrían podido celebrar con éxito las tres ediciones.

Agradecimiento de Dania Dévora a la ciudadanía majorera

La directora de WOMAD España, Dania Dévora, expresa su reconocimiento a los vecinos y ciudadanos de Gran Tarajal, Fuerteventura y las Islas por la gratitud y felicidad que han mostrado en cada una de las ediciones. "Hemos pasado tres años muy gratificantes produciendo nuestro festival en la isla y estamos encantados del trato y el buen recibimiento que hemos tenido e, igualmente, hemos disfrutado trabajando en Gran Tarajal codo con codo con sus habitantes", comenta Dévora, quien manifiesta su deseo de "volver a tener la oportunidad en un futuro de regresar y seguir organizando en el Archipiélago nuestro festival".

A pesar del pronunciamiento público y los llamamientos de otras instituciones, partidos políticos y colectivos sociales al Cabildo majorero para que reconsiderase su negativa a una cuarta edición de WOMAD en Gran Tarajal, la institución que preside Marcial Morales ha preferido guardar silencio y no manifestarse.

Más del 50% del presupuesto retorna directamente a la isla

Asimismo, la organización de WOMAD Fuerteventura quiere recordar que, a pesar de lo que se ha expresado de forma maliciosa desde distintos sectores, el festival tiene un impacto económico sobre la isla muy destacado. Además de los ingresos que obtienen los restaurantes, los bares, los supermercados, los comercios, los hoteles, los apartamentos, las casas de coches de alquiler, el camping, los vendedores ambulantes, etc. durante los días que dura WOMAD Fuerteventura, la organización del festival gasta de forma directa en la isla y, consiguientemente en Canarias, más del 50% del presupuesto del mismo, cuyo montante total fue de 395.000 euros, en conceptos como contratación de bandas locales, producción local, vuelos, hoteles, seguridad, equipos de sonido, coches de alquiler, etc. El resto del mismo se destina a cachés de artistas nacionales e internacionales, vuelos, visados, personal nacional e internacional, etc. En este sentido, la organización está convencida de que el beneficio económico para la isla de Fuerteventura es mayor que el coste que representa WOMAD.