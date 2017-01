La Oliva pide al Consorcio de Aguas que ponga fin a la situación de desabasto

El Ayuntamiento de La Oliva instará al Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF), empresa formada por el Cabildo majorero y los seis ayuntamientos de la isla, a elaborar un proyecto sobre el desabastecimiento que sufre el municipio y, de forma especial el pueblo de El Cotillo.

La moción, aprobada por unanimidad, fue presentada por el grupo Votemos y defendida en el pleno por el concejal Cirilo González quien denunció la grave situación que vienen sufriendo los vecinos de El Cotillo ante la falta de cobertura del CAAF para dar respuesta a la demanda existente.

Durante la exposición, González puso de manifiesto que en los dos últimos años el problema de desabasto de agua potable se ha acrecentado como consecuencia del importante crecimiento poblacional " más de un 60% en la última década, hasta el punto que en la fecha actual el desabasto es cada vez más pronunciado con el consiguiente quebranto para los vecinos y los distintos negocios ubicados en la zona".

Cirilo González considera que el crecimiento poblacional no ha ido acompañado de una mejora de las instalaciones de la red de distribución de agua potable. "No han cambiado, son las mismas de siempre por lo que resulta evidente que se hace necesario tomar medidas en el asunto para poder paliar esta situación de forma inmediata". Además, advierte que la situación de desabasto "ya no se ciñe solo a los meses de verano, sino que afecta durante todo el año y dado las previsiones de ocupación hotelera, el próximo verano puede ser muy serio".

El pleno acordó solicitar al Consorcio un diagnostico de la situación, así como a elaborar un proyecto con las medidas correctoras y ejecutar el mismo. Y no solo en el pueblo de El Cotillo, sino en todas las localidades del municipio.