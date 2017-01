El Sur se suma al frente común generado en la isla contra Red Eléctrica

El Ayuntamiento de Tuineje también se suma al frente común que se ha generado en Fuerteventura contra el proyecto que viene realizando Red Eléctrica Española en la isla. El pleno de la institución sureña aprobó por unanimidad apoyar no solo la declaración institucional del Cabildo majorero sino también la de otros Consistorios.

El alcalde de Tuineje, Salvador Delgado, señaló, tras el acuerdo alcanzado que "debemos sumarnos al posicionamiento que ha asumido el Cabildo de Fuerteventura, más aún cuando somos uno de los municipios afectados".

La propuesta, que contó con el apoyo del plenario, se aprobó como finalmente como declaración institucional porque, como expresó el portavoz de Coalición Canaria (CC), Sergio Lloret, "debemos mostrar una postura firme y unida ante una situación que venimos arrastrando desde la legislatura pasada".

En opinión del portavoz nacionalista, "cabe recordar que el Ayuntamiento de Tuineje, a través de las múltiples reuniones que ha mantenido tanto con Red Eléctrica como con la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, ha solicitado que se cumplan tres aspectos: que se respete el planeamiento vigente en el sentido de que el nuevo trazado eléctrico sea soterrado y paralelo al Eje Norte- Sur, tal y como establece actualmente el PIOT ; que se contemple una subestación de Los Jares, para que la energía generada en los futuros parques eólicos pueda ser inyectada a la red pública; y que la subestación prevista en La Fuentita sea traslada al polígono industrial de Llanos de La Higuera". Además, añadió, que "entendemos lógico que una subestación de este tipo tiene que estar en un polígono industrial y no cerca de poblado".

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Rita Díaz, que se estrenaba en la sesión plenaria como miembro del Gobierno municipal, apuntó, que "no se está diciendo que no a la línea de transporte eléctrico, lo que decimos es que no estamos de acuerdo con las torretas de cincuenta metros. Estamos convencidos de que el soterramiento del tendido eléctrico no afectaría a ningún sector económico".

Red Eléctrica ha venido trabajando en la instalación de la nueva linea de alta tensión de 132 kv que cruzara la isla de norte a sur, desde Corralejo hasta Matas Blancas, en el municipio de Pájara. El proyecto consiste en la colocación de más de 300 torretas, algunas de ellas de hasta 50 metros de altura , atravesando toda la isla.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendido cautelarmente la autorización concedida por el Gobierno canario a Red Eléctrica para construir su nueva línea eléctrica.