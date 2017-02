Un joven de Antigua seleccionado para participar en un concurso de Antena 3

Los sueños se cumplen. Así lo entiende Zebenzui Umpiérrez Estupiñan (Puerto del Rosario, 1991), un joven majorero que ha sido seleccionado entre casi diez mil aspirantes para participar en el programa 'Ninja Warrior', uno de los formatos de mayor éxito en todo el mundo, que emitirá Antena 3 la próxima primavera y que será presentado por Arturo Valls y Manolo Lama.

Se trata de un concurso producido por Globomedia de máxima exigencia física y mental donde los concursantes son deportistas con una forma física de máximo nivel que se someterán a pruebas de gran dificultad y extrema dureza, destreza, fuerza, coordinación y velocidad.

Zebenzui reside en Granada, aunque su familia lo hace en Agua de Bueyes (Antigua), donde se prepara para unas oposiciones a bomberos. Desde muy pequeño se decantó por el deporte siguiendo los pasos de su padre David. "Siempre he estado vinculado al deporte. Tanto es así que ahora entreno seis días a la semana con un entrenador personal en tres gimnasios diferentes. Los deportes que ahí practico van desde la natación por estilos hasta la escalada en cuerda y rocódromo, pasando por el atletismo y la hipertrófia, siendo mi punto fuerte la resistencia y fuerza a la hora de superar los ejercicios". Además, añade, que también llevo cuatro meses haciendo crossfit con mi entrenador personal, Joel Valderrama, el cual está especializado en este tipo de ejercicios que te ayudan a ganar mucha resistencia y fuerza".

Cuando se enteró que Astremedia había abierto los castings para el programa "no lo dudé. Tenía fe en mis condiciones y me apunté. Se presentaron cerca de diez mil personas en las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao. Finalmente eligieron a 100 y entre ellos me encuentro yo. Es una enorme satisfacción poder participar en uno de los programas de mayor éxito a nivel mundial".

Zebenzui se ha aplicado al máximo en su preparación tras su selección para el 'Ninja Warrior'. Al margen de los entrenamientos, también extrema su alimentación. "Esta medida al milímetro por la empresa de Katuka Nutrition Granada, y el nutricionista Borja Pérez quien me ayuda mensualmente a mi ganancia de masa magra y pérdidas de grasas. Me permito dos comidas trampa a la semana, una el miércoles y otra el domingo, ambas por la noche, ya que si las digiero durante el día, la ingesta de grasas no me permitirían cumplir con mis 6 comidas diarias, ya que ralentiza mi digestión". Además, añade, que "mi suplementación deportiva se basa en proteínas isoladas, vitaminas y maltodestrina".

El joven majorero comenzará a competir este fin de semana en la Caja Mágica de Madrid. En este recinto se desarrollarán las diversas pruebas que deberán superar los concursantes, tales como 'El santo charcos', 'Los conos giratorios', ' La pirámide de Keops', ' El tronco rodante', 'El salto de precipicio' y la 'Subida por el monte Midoriyama', entre otras actividades.

Zebenzui está orgulloso de participar en este importante concurso, un formato atractivo para el público al ser un reto para los concursantes, una carrera de continuos obstáculos que sólo puede ganar el mejor. "A parte de ser un reto personal, el mayor orgullo es representar a Canarias y a mi isla de Fuerteventura en ' Ninja Warrior'. Trataré de esforzarme al máximo para hacer un buen papel aunque la dificultad es enorme".