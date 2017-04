Los cortes en el suministro de agua suscitan críticas de los vecinos

La situación del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF) se agrava a pasos agigantados. No hay día en que vecinos de numerosos pueblos de la Isla se queden durante varios días sin suministro de agua. A los reiterados cortes en el suministro se unen las enormes pérdidas en la red de distribución. No hay solución para una empresa de distribución de aguas que está consorciada por el Cabildo majorero y los seis ayuntamientos.



El penúltimo episodio se localizó en la localidad de Agua de Bueyes, aunque en general se vienen produciendo en todo el municipio de Antigua, donde los vecinos estuvieron cuatro días sin agua con las consiguientes protestas no solo ante la citada empresa de suministros de agua, sino ante el propio Ayuntamiento de Antigua.



No es el único caso en los últimos días. También sufrieron las restricciones del suministro barrios de Puerto del Ro- sario, como los más populares de Fabelo o La Charca, o de otras localidades del territorio majorero.



Las críticas a la gestión del Consorcio de Aguas se multiplican diariamente, especialmente por las reiteradas averías que provocan los cortes.