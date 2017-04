Turismo premia la fidelidad de una pareja británica por elegir Antigua

Ser fiel a un destino turístico tiene premio. Y más si te reconocen el llevar un cuarto de siglo disfrutando de las vacaciones en la misma zona turística. Y si no que le pregunten al matrimonio británico Morris que fueron sorprendidos ayer por el alcalde de Antigua, Juan José Cazorla, la concejala de Turismo, Deborah Edgington y el gerente propietario del complejo hotelero Castillo Beach, Francisco Canabal, con un reconocimiento oficial con la entrega de una placa honorífica por sus 25 años de fidelidad, escogiendo Caleta de Fuste como destino vacacional.



Brian Morris, visiblemente emocionado recordaba los buenos momentos vividos en una localidad que ha visto transformarse, ofreciéndole cada año nuevas sorpresas, comodidades y restaurantes novedosos. "Estoy muy agradecido por el excelente trato recibido, desde que llegamos por primera vez, nos enamoramos de Caleta de Fuste y nunca hemos dudado en regresar", afirmó Brian en nombre también de su mujer, Jean Morris, que no pudo asistir al acto institucional por problemas de salud.



El alcalde de Antigua, Juan José Cazorla, agradecía su fidelidad y les invitaba a regresar otros 25 años más. "Ustedes ya no son turistas, sino que forman parte de nuestro pueblo, y así les considero como unos vecinos más de Antigua". Además, añadió, que "felicito la labor y excelente servicio del complejo hotelero Castillo Beach, iniciativa empresarial de la familia Canabal, que siempre han aportado al crecimiento y desarrollo de Caleta de Fuste, manteniéndose y reforzándose ya fueran tiempos difíciles como de bonanza".



Por su parte, Francisco Canabal, agradecía al matrimonio Morris su fidelidad, recordándoles cómo "juntos habían vivido muchos momentos y cambios, formando parte de la familia Castillo Beach que han adoptado como casa, siendo para nosotros mucho más que unos clientes que nos visitan". Canabal también agradecía a la representación municipal "la importante inversión que se viene realizando en Caleta de Fuste donde la transformación y mejora es evidente, su gestión facilitando el término de las obras de la playa del Castillo y su postura contraria al paso aéreo del cable de alta tensión".



"Como el matrimonio Morris, muchos otros turistas escogen una localidad, en este caso Caleta de Fuste, como su casa y nosotros debemos acogerlos como unos vecinos más, que muestran su compromiso cada año con nuestro pueblo", apuntó la concejala de Turismo, Deborah Edgington.



El Ayuntamiento de Antigua viene realizando una importante inversión en i infraestructuras en Caleta de Fuste.