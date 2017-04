NC denuncia la caducidad del contrato para la elaboración del Plan General

Nueva Canarias (NC) ha denunciado el retraso en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Tuineje y acusa al alcalde Salvador Delgado de ocultar la caducidad del contrato para la elaboración del Plan General. Curiosamente, la única concejal de NC, Pilar Rodríguez, fue expulsada del Gobierno municipal hace unos meses.



La citada edil denuncia ahora que el contrato para la elaboración de este Plan en su fase de aprobación inicial "está caducado desde hace años, y lo curioso del asunto es que fue en diciembre de 2014 cuando se tomó en conocimiento el avance del Plan General. Han seguido manteniendo reuniones con una empresa que no tiene vinculación con el Ayuntamiento". Además, añade, que ""la empresa reclamó una deuda en diciembre de 2015 de 94.193,73 euros, lo que nos lleva a sospechar que se siguió trabajando con esta empresa a pesar de encontrarse caducado el contrato. Por tanto, cualquier documento o informe que aparezca con posterioridad a la fecha de caducidad no debe tener validez, y esto lo pone en cuestión hasta el propio secretario general".



Rodríguez exige al alcalde Salvador Delgado y al conce-jal Sergio Lloret "la máxima transparencia y rigor en la elaboración y aprobación del Plan General, el futuro del municipio se tiene que decidir entre todos, y no entre dos o tres personas en el despacho del alcalde. hay que anular la aprobación inicial".