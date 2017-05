Amador cree que no se pueden firmar dos censuras en el mismo mandato

¿Pueden los concejales firmar más de una moción de censura en el mismo mandato?. Esta es la duda que rodea a la iniciativa llevada a cabo por CC, PPM y NC en el Ayuntamiento de La Oliva para desalojar de la alcaldía a Pedro Amador. Si bien la secretaria Raquel Antón Abarquero considera que es viable al entender que la anterior censura no fue objeto de debate y votación, otras fuentes apuntan lo contrario al entender que la primera moción de censura se tramitó, se convocó el pleno y se eligió a la mesa de edad, cuyo presidente rechazó la misma en base a informes jurídicos. El asunto acabará en los Juzgados y deberá ser la Justicia quien clarifique estas dudas.



PPM, CC y NC presentaron el pasado martes una censura contra el regidor Amador y los grupos del PP y PSOE que forman parte del gobierno municipal. Los censurantes justifican esta iniciativa al considerar que no ha sido capaz de gestionar las propuestas y mociones aprobadas en pleno, así como no proponer un presupuesto en 2016 ni 2017, entre otras razones.



La secretaria Antón convocó ayer el pleno extraordinario para debatir la moción de censura contra el actual alcalde de La Oliva para el próximo día 16, a las 12.00 horas. Los censurantes proponen al nacionalista Isai Blanco como nuevo regidor municipal.



Pedro Amador, reconoce que "desde el primer momento en el que asumo la alcaldía del Ayuntamiento, he intentado construir una mayoría de gobierno estable que permitiese avanzar en los retos que tiene ante sí este municipio. Mayoría que no hemos conseguido. Once es más que siete, evidentemente los censurantes constituyen una mayoría". Además, añade, que "aún así, hemos venido trabajando de manera intensa en proyectos estratégicos para el municipio, apostando por la inversión pública y buscando la colaboración de otras Administraciones. En este tiempo, no solo hemos gestionado y atendido los retos de este municipio, sino que hemos trabajado para agilizar los procedimientos administrativos y arrojar más seguridad jurídica al Ayuntamiento, con la incorporación de la secretaria y el interventor, como funcionarios habilitados nacionales".



El regidor lanzó un mensaje a los vecinos del municipio. "Lo único que les puedo decir es que seguiré trabajando por este municipio y ya veremos qué pasa en el pleno en el que se debata la moción. Yo no soy juez y no estoy aquí para juzgar a nadie, el tiempo y los vecinos pondrán a cada uno en su lugar".



El portavoz de Votemos, Álvaro de Astica, que ha denunciado varios casos de presunta corrupción en la gestión municipal, señaló, que Isai Blanco "podrá ser el alcalde más joven de Canarias, pero con los asesores que le rodean se arriesga a llegar a ser también el más joven en ser imputado y en ser condenado. Le recomendamos independencia y prudencia". Además, apuntó, que el próximo gobierno municipal en La Oliva "es hijo legítimo del 'matrimonio político' formado desde hace tiempo entre Claudina Morales y el Marqués".