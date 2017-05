Fred. Olsen incluye a Gran Tarajal en la próxima temporada de cruceros

La compañía Fred. Olsen incluirá al muelle de Gran Tarajal en la planificación que viene ultimando actualmente de cara a la próxima campaña de 2018/19.



El coordinador General de Fred. Olsen, Andrés Marín, explicó los trabajos que viene haciendo la compañía con este fin, durante la reunión que ayer se celebró en el Parlamento de Cana- rias con el consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobier-no de Canarias, Pablo Rodríguez, y los diputados del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, Lola García, Nereida Calero y Mario Cabrera.



Lola García agradeció la disponibilidad de Fred. Olsen y las gestiones del Gobierno de Canarias, "uno de los objetivos en torno a los que venimos trabajando es conseguir que las escalas en Gran Tarajal formen parte de la programación de cruceros de forma estable y con suficiente previsión", recordó. Además, añadió, que "por eso, la reunión ha servido para confirmar que Fred. Olsen ya planificará la próxima campaña contando con Gran Tarajal. Estamos seguros de que se volverá a realizar una magnífica acogida a todos los cruceristas y eso ayudará a atraer también a otras navieras, ya que las gestiones siguen abiertas".



Por su parte, Nereida Calero indicó que la compañías de cruceros trabajan con programas de escalas cerrados desde bastantes meses antes del comienzo de la campaña, de forma que puedan ofertar su comercialización a los potenciales clientes, "de ahí la importancia de contar ya con esta confirmación. Eso posibilitará también que las empresas y profesionales que ofrecen servicios complementarios a los turistas puedan trabajar con suficiente antelación y contribuirá a obtener una mejor valoración del destino".



Mario Cabrera recordó que en su momento el Cabildo hizo las gestiones para que se pudieran llevar a cabo las primeras escalas de forma experimental en diciembre de 2013, también gracias a Fred. Olsen y con el crucero Braemar. En ese momento el grado de satisfacción de los cruceristas fue muy alto y se alcanzó una implicación muy alta por parte de instituciones, empresarios y vecinos de la zona. No obstante, no pudo estabilizarse debido a requisitos administrativos y de control, que ya han sido solventados.



"Por eso llevamos desde el comienzo de esta Legislatura haciendo gestiones junto a Puertos Canarios e incluso buscando colaboraciones con las Autoridades Portuarias, porque lo que nos interesaba era garantizar la programación desde el comienzo de la temporada, que no fueran sólo escalas de prueba. Ahora hablamos ya de que Fred Olsen elaborará una programación estable para la campaña 2018-19 y que se anunciará y comercializará con meses de antelación, se llevará a ferias turísticas y a las especializadas en cruceros, y eso es muy importante", apuntó el diputado majorero.



La naviera Fred. Olsen dejó se operar en el muelle de Gran Tarajal en marzo de 2014 tras varias escalas realizadas en este puerto.