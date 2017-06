Ikea abre su primera tienda de ventas en la zona industrial de Costa de Antigua

La marca sueca Ikea sigue apostando por el municipio de Antigua. Seis años después de abrir un Punto de Entrega, pretende ahora la apertura de su primer centro de venta en la zona industrial de Costa de Antigua, a escasos kilómetros de Puerto del Rosario y en un espacio bastante transitado no en vano se encuentra en primera línea de la carretera que conduce al aeropuerto internacional de Fuerteventura, una de las vías más concurridas de la red viaria insular. El Ayuntamiento de Antigua ha anunciado el interés del líder mundial en mueble y decoración, de instalarse en el municipio. Aunque no ha trascendido la inversión a realizar, fuentes dignas de todo crédito, la cifran en torno a los cuatro millones de euros.

Directivos del grupo empresarial se han dirigido al Consistorio de Antigua recabando información para proceder a la construcción de su primer centro de venta en la isla, que tendrá una superficie de 4.200 metros cuadrados, así como numerosas plazas de aparcamientos.

La parcela a ocupar esta junto a las actuales instalaciones de Ikea. Si bien no se conocen detalles del proyecto dado que se encuentra en una fase inicial, se barajan dos opciones. Una es un edificio de dos alturas con aparcamientos a la altura del nivel de la calle o bien, un inmueble de una sola planta con zonas para aparcar vehículos subterráneas.

La ubicación de la futura tienda de Ikea no es casual. La apuesta por continuar ofreciendo servicios en la zona industrial de Caleta de Antigua tiene su origen en la consolidación de este parque, donde se han instalado numerosas empresas y grupos comerciales de prestigio nacional e internacional, lo que le otorga un plus de calidad no solo al complejo sino que supone un avance importante para la economía insular.

Hasta ahora los habitantes de la isla majorera que deseaban adquirir un producto de la marca sueca debían de hacerlo bien a través de internet o teléfono. A los varios días de realizar el pedido debían presentarse en los almacenes de Ikea , que incluye una zona específica de atención al cliente, para retirar la mercancía.

Antigua cuenta con dos parques industriales. Uno, ubicado en la zona de Costa de Antigua, totalmente desarrollado y con la implantación de primeras marcas y, otro, la Cerquita, ubicado a una escasa distancia del casco urbano, que no ha logrado despegar a pesar de los años que lleva urbanizado.

Desde el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Antigua, conformado por Alternativa por Antigua (APA) y Partido Popular (PP) ase asegura que seguirán trabajando " con el objetivo de hacer cada vez más atractivas las dos zonas industriales del municipio a nuevas inversiones empresariales y a la apertura de marcas que incrementen la contratación y supongan un importante motor económico en el desarrollo de Antigua".

Además, consideran, que la instalación del centro de ventas de Ikea supone para los habitantes del municipio y de la isla, en general, "una magnífica noticia, que influye directamente tanto en la creación de puestos de trabajo como en dinamizar la zona industrial Costa de Antigua, privilegiada por su localización central en la isla y por abarcar principales cadenas comerciales internacionales, nacionales y regionales".