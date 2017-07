Alejandro Jorge rechaza el triunfalismo de Marcial Morales

El gobierno del Cabildo, formado por Coalición Canaria y el PSOE, ofreció en la mañana de ayer una rueda de prensa para hacer balance de su gestión tras alcanzar el ecuador de la legislatura. Tanto el presidente Marcial Morales, como su vicepresidente Blas Acosta, se mostraron muy satisfechos con la labor desempeñada. El presidente insular de Nueva Canarias (NC) y consejero del Cabildo, Alejandro Jorge, no comparte esta visión y rechaza el triunfalismo de Marcial Morales "resulta muy preocupante que el actual gobierno tenga una actitud narcisista, nosotros le hemos demostrado en esta legislatura que muchas de las medidas que no ha aplicado hubieran impulsado la acción del gobierno de forma eficaz. Sin embargo, lejos de hacer autocrítica sus consejeros se dedican a hablar de lo buenos que son y lo bien que hacen las cosas, cuando la realidad es que los hechos hablan de un balance de gestión negativo".

Alejandro Jorge considera que no se trata de criticar de forma destructiva, "principalmente nos hemos empleado en presentar propuestas para mejorar la gestión del Cabildo pero en muchos asuntos no ha habido una respuesta satisfactoria por parte de CC y PSOE, aunque esto no ha impedido que apoyemos al gobierno en aquellas acciones que resultan positivas".

En cuanto a las propuestas y acciones, Jorge le recuerda a Morales que no se ha realizado el estudio del geoparque, ni se han iniciado los trámites para la creación del centro de innovación turística, que la externalización de la red de museos va muy lenta, con solo tres museos en dos años, que se negó a la consulta ciudadana sobre el proyecto de Chillida en Tindaya tras prometerlo en la campaña electoral, que tampoco ha puesto en marcha el proyecto para el relevo generacional en el sector primario, que gestionó muy mal la tramitación del Plan Hidrológico, que las reuniones de seguimiento del PIOF se han celebrado gracias a la insistencia de Nueva Canarias e IF, que el gobierno que preside solo invierte un tercio del dinero que presupuesta para Igualdad, y que la oficina antidesahucios ha visto mermado su presupuesto en un 90 por ciento. También le recuerda que rechazó destinar dos millones de euros anuales para el embellecimiento de las zonas turísticas y la creación de empleo, que se negó a impulsar el pacto por la Sanidad propuesto por la oposición, que tampoco aprobó la activación del Cecopin, un sistema que garantiza mayor coordinación de los efectivos de seguridad disponibles, que la gestión de las subvenciones deportivas está ocasionando muchos problemas a los clubes, que nada se sabe del parque nacional de zonas áridas en el que tanto empeño puso su antecesor, Mario Cabrera, o que el Consejo Insular de Accesibilidad se reunirá por primera vez dos años después de haber aprobado su creación. En palabras de Alejandro Jorge, "estas son algunas pinceladas, él sabe que existen muchos más incumplimientos por su parte".

Otra de las cuestiones que el consejero achaca al presidente es su falta de voluntad para llegar a acuerdos con Nueva Canarias "nosotros desde el inicio de la legislatura le ofrecimos llegar a acuerdos en muchos asuntos, le hicimos propuestas concretas, pero fue imposible por su falta de receptividad. Aún así vamos a continuar proponiendo medidas y acciones, esta es nuestra forma de hacer política".