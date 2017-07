La mitad de los agentes de la Policía Local de Puerto del Rosario están de baja laboral

De los 35 agentes de la Policía Local de Puerto del Rosario, 17 se encuentran de baja. Así lo denunciaron ayer los concejales del Partido Popular (PP) quienes reclaman al alcalde capitalino, Nicolás Gutiérrez, una solución urgente y lo acusan de poner el peligro la seguridad del municipio.

El grupo conservador solicita la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación para abordar la problemática laboral que afecta a una parte de la plantilla. "Una reunión que ha pedido el PP en tres ocasiones: pedimos que el Jefe de la Policía Local esté en la Comisión de Seguimiento que se creó a propuesta del PP sin que hayamos obtenido respuesta. Hemos presentado varios escritos sin que el Alcalde responda", señala la portavoz popular, Peña Armas.

Los populares denuncian la negligencia del Alcalde de Puerto del Rosario que "desde hace más de dos semanas conoce la situación actual del cuerpo de la Policía Local de Puerto del Rosario sin que haya dado una respuesta a los agentes del departamento, poniendo así en riesgo la seguridad del municipio, el servicio a los ciudadanos y la salud de los propios policías que continúan en el servicio", señala Armas.

A juicio de los populares, los agentes denuncian la total descoordinación en la asignación de los servicios ya que, para atender todo el municipio de Puerto del Rosario, sólo ha habido 2 agentes cubriendo las noches y solo tres agentes para las mañanas. "El Alcalde pone en riesgo la seguridad de los policías y de los vecinos de Puerto del Rosario. En dos años de gobierno, han sido incapaces de solucionar este conflicto laboral porque se niegan a reconocer las deficiencias de este departamento".

Los populares exigen que se convoque la Comisión de Seguimiento en el que estén presentes los sindicatos, el Gobierno Municipal de CC y PSOE y el Jefe de la Policía Local. "No pueden seguir mirando para otro lado. No cumplimos las ratios, tenemos 22 policías locales menos prestando el servicio de los que debería tener Puerto del Rosario. Unos municipales hacen noches y otros no pero todos cobran lo mismo", apunta la portavoz popular. Además, añade, que "el Grupo de Gobierno se manifiesta incapaz de poner orden en el departamento y de igualar la situación de los agentes. Y ahora, en esta situación, callan en una actitud que pone en riesgo la seguridad de los agentes y de nuestro municipio".

Los agentes han vuelto a presentar un escrito al alcalde Nicolás Gutiérrez denunciando la grave situación por la que atraviesa el cuerpo de la Policía Local.