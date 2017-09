Los enfermos piden residencias para alojarse durante los tratamientos

Isabel Laucirica, presidenta de la Asociación Fuerteventura contra el Cáncer, reclamó ayer ante la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias y el consejero del área, José Manuel Baltar, un compromiso firme para que se creen residencias para los pacientes de las islas periféricas que se desplazan para tratamientos a hospitales de referencia de las islas capitalinas.

En una comparecencia que concitó el aplauso unánime de los parlamentarios, Laucirica, según recoge Efe, relató las penosas condiciones que sufren los pacientes oncológicos de Fuerteventura que tienen que ser atendidos en Gran Canaria, una situación extensible a las demás islas periféricas y a todo tipo de enfermedades que se tratan solo en las capitalinas.

Una de las principales medidas que reclamó a los parlamentarios es la creación de residencias dignas en las que puedan pernoctar los pacientes y sus acompañantes, una posibilidad que en su día fue estudiada por el Gobierno de Canarias pero que se desechó por razones presupuestarias, según consideró el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar.

"Tiene usted mi absoluta dedicación para reconsiderar estas cuestiones", dijo el consejero a Isabel Laucirica sobre sus demandas, y reconoció que esas condiciones penosas por las que pasan los pacientes también se producen en los canarios que tienen que desplazarse a hospitales de referencia en Madrid.

Actualmente, algunos pacientes que se desplazan a las islas capitalinas para ser tratados en los hospitales son alojados en pisos de la Cruz Roja, que no están adaptados a movilidad reducida y en los que se les facilitan alimentos fríos del banco de alimentos.

En los casos de los extranjeros en islas no capitalinas con tarjeta sanitaria europea no tienen derecho a estos alojamientos con lo que se han dado casos de personas van a tratarse con radioterapia y duermen en la calle.

En su comparecencia, Laucirica se refirió a otros problemas de los pacientes oncológicos de su isla, en la que solo muy recientemente han podido contar con dos oncólogos. "Está en proyecto la instalación de una unidad de radioterapia, pero llevará tiempo, así que entre tanto hay que mejorar las condiciones de los trasladados a Gran Canaria", exigió.

El sistema sanitario ofrece igualdad en los tratamientos, pero no hay equidad para los pacientes oncológicos de las islas no capitalinas, que cuando peor lo pasan es a la hora de tener que alejarse de sus familias en condiciones que en muchos casos suponen un calvario.

Las compensaciones de alojamiento y manutención son escasas, porque no se han actualizado desde 2009, y además" se abonan con mucho retraso por parte de la Consejería de Hacienda, y que no cubren los fines de semana, aunque muchos pacientes se ven obligados a quedarse", apuntó Laucirica. Además, añadió, que "aunque los pisos de la Cruz Roja son buenos, no están adaptados a personas con movilidad reducida ni se dan comidas que no sean del banco de alimentos, con lo que muchos enfermos que viajan sin acompañante se sienten desasistidos".

"La alternativa son las residencias para pacientes en óptimas condiciones", dijo Isabel Laucirica, un sistema que además sería mucho menos costoso.