El PSOE critica que el Gobierno canario margina al muelle de Corralejo

El secretario general del PSOE majorero, Blas Acosta, denunció ayer que el Gobierno de Canarias, gobernado en minoría por Coalición Canaria, continúa marginando a Fuerteventura con el proyecto de ampliación del muelle de Corralejo, aprobado en el 2015 y que el Ejecutivo regional "no ha iniciado por falta de financiación para un presupuesto cercano a 60 millones de euros". Acosta, consejero insular de Turismo y vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, gobierna en la institución con Coalición Canaria (CC).

A juicio del líder socialista, el Gobierno que preside Fernando Clavijo, vuelve a anunciar un nuevo proyecto, la ampliación del Muelle de Tenerife, "sin tener financiación necesaria para su ejecución, más de 173 millones de euros. Venden humo". Además, añade, que "anunciar nuevos proyectos cuando aún no se han resuelto los anteriores, y no tener la financiación para ninguno, sólo tiene como objetivo engañar a los canarios, intentando dar apariencia de progreso en temas fundamentales, ofreciendo únicamente espejismos, palabras, proyectos y no hechos ni obras en ejecución".

El citado proyecto del muelle majorero, el más rentable de la red de Puerto Canarios, cuenta con las autorizaciones necesarias, fue aprobado en el año 2015 con un coste aproximado de 60 millones de euros y " aún permanece sin una partida económica que financie el inicio de las obras".

Acosta indica que el Ejecutivo regional afirma que este proyecto portuario es prioritario por ser el muelle de todo el archipiélago canario con mayor volumen de movimiento de pasajeros, además de su actividad comercial. "Una prioridad que queda en puro humo cuando su financiación no se incluyó en los Presupuestos Generales".