La capital anima a las empresas a rentabilizar el turismo de cruceros

Puerto del Rosario quiere apostar por el turismo de cruceros y mejorar su posición como destino de este segmento de mercado. Para ello, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento portuense ha organizado para el próximo día 16 las primeras Jornadas de Turismo de Cruceros bajo la denominación de Welcome Cruceros.

La concejala socialista Paloma Hernández ha logrado dar un cambio radical a este departamento de promoción turística municipal, a pesar de los escasos recursos y de no ser un turismo inminentemente turístico. Ha llevado cabo importantes iniciativas y trabaja activamente en aprovechar que Puerto del Rosario se encuentra en la ruta de los cruceros internacionales.

El objetivo de estas jornadas no es no es otro que buscar fórmulas para mejorar la competitividad de la capital insular como destino de carácter internacional de cruceros atlánticos, mediante la formación de agentes económicos y sociales involucrados y la sensibilización hacia este segmento de mercado. Por ello, un panel de expertos permitirá debatir, estudiar y profundizar acerca de las fortalezas y oportunidades que supone esta actividad. De este modo "Welcome Cruceros!" se conforma como un foro para analizar y debatir acerca del turismo de cruceros en España.

Las jornadas se han estructurado en torno a una ponencia marco y dos paneles de debate con la intervención de representantes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la consignataria Hamilton @ Cía", las empresas InterCruises, Pérez @Cía, Promotur Turismo de Canarias y la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Paloma Hernández presentará durante este evento una planificación estratégica sobre el turismo de cruceros y un plan de mejora.