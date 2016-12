Valsequillo busca a ganadores de lotería

Han pasado dos días desde que se supo que Valsequillo había sido agraciado con un cuarto premio de la lotería nacional, pero aún no se conoce a los agraciados. El municipio era ayer el escenario de una película de intriga y suspense. Todos querían conocer a los ganadores del sorteo.

Es evidente que los premiados quieren pasar desapercibidos. Nadie conocía a ciencia cierta quiénes eran, a pesar de tratarse de un pueblo de 8.000 habitantes donde todo el mundo sabe las aventuras y desventuras de sus vecinos. Ninguno de ellos apareció por la administración de lotería número 2, regentada por Antonio Quintana, Baldo, y su mujer Martina. Ayer fue un día de resaca, donde mucha gente del pueblo se arremolinaba en la oficina de Baldo, más que nada para curiosear a ver si se enteraba de quiénes habían sido sus afortunados, si eran vecinos, amigos o familiares. Algunos t0ambién aprovechaban para comprar sus décimos a ver si continuaba la racha de la buena suerte.

"Ahora mismo estoy liadísimo, desbordado, con la gente y las colas", decía Baldo mientras atendía a varias personas a la vez y a algunos medios "hoy está aquí la cosa desbordada, y como encima está lloviendo la gente está metida aquí resguardándose del chaparrón. Está todo fletado".

Aún no se conocen a los agraciados. "No, no se sabe, solo hay comentarios y rumores, pero no se sabe nada todavía. Hay gente que comenta. Yo no puedo decir tampoco nada ni desparramarme mucho en las cosas porque hay que respetar a la gente".

En el pueblo se apuntaba a Airam, del asadero de pollos que está en la plaza frente a la administración de loterías. "No, no, no. Ese es un colega mío. Lo que pasa es que cuando se estaba cantando el número él venía para acá corriendo, pero solo venía a saludarme y a decírmelo".

Otro rumor señalaba que la mitad de los décimos se lo había llevado "un señor de La Herradura", pero también lo desmiente Baldo. "La mitad no puede ser porque esa serie se vendió décimo a décimo, uno a uno. Puedo decir con total seguridad que eso se repartió al décimo".

Lo que sí es seguro es que el premio está muy repartido, como anuncia el tópico. "El premio está repartido a décimo, pedazo por pedazo". El número llegó a la administración en la primera remesa de julio, en la primera quincena. Según llega no es que lo ponga a la venta, yo pongo a la venta ya en el mes de agosto esa lotería de navidad. Hay gente que pasa por aquí en verano y compra para llevárselo a la Península".

De todas formas, parece que el número no vendió toda la serie en verano porque algunos clientes recordaban que lo habían visto incluso la última semana antes del sorteo. "Según parece, hasta la última semana estuvo colgado en el escaparate".

Baldo no puede recordar a todos los clientes que le compran lotería de navidad. "Es imposible que yo me acuerde desde el verano. Son muchas las personas que pasan por aquí. Lo importante es que hemos dado la suerte a bastante gente porque ha estado bien repartido, décimo a décimo. Aunque estén calladitos, a unos cuantos les ha tocado y un premio en estas fechas siempre viene muy bien".

Otro rumor insistente en el pueblo era que le había tocado a Paco, que regenta el taller de chapa y pintura El Molino. "Es verdad que ha habido ese rumor y de hecho me han llamado de un montón de sitios, pero no me tocado nada. Ojalá, cristiano, ojalá".

"Como estoy medio separado o en trámites de separación, hay quien ha dicho que no quiero reconocerlo para no repartir el premio con mi exmujer. Pero eso no es cierto porque es la madre de mis hijos y quiero que sean felices".

Paco reconoce que compró décimos de lotería en la administración de Baldo, pero no el cuarto premio. "Yo compré una hoja completa con el número 95706, que no tiene nada, y la otra, el 03709 solo tiene cien euros por número. Eso fue lo único que saqué.Hay gente que me ha llamado para felicitarme, pero no me tocó.".

"Yo tengo un taller y regalo mucho, entre mano de obra y otras muchas cosas, pero la gente no tiene que pensar que no lo digo para que no se entere mi exmujer. Al fin al cabo es la madre de mis hijos y que me haya separado no quiere decir que no quiera repartir lo que tengo. Yo lo único que deseo es que sea muy feliz. Me separé porque ella no era feliz conmigo ni yo con ella. Pero ojalá me hubiera tocado para darle a ella 100.000 euros de los 200.000 que tocaron aquí".

"Es verdad que ese dinerillo le viene bien a cualquier persona para tirar para adelante, para estar un poco más cómodo, pero no para dejar de trabajar", sentencia Paco.

EL alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, también desconocía la identidad de los agraciados. "Hace un rato fui a cobrar un reintegro, estuve hablando con Baldo y me decía que no sabía a quien le había tocado. Hay rumores pero nada que se pueda constatar".

"Yo he escuchado varios rumores, incluido el de Paco el del taller o Airam, pero solo son eso, rumores. Yo no tengo constancia de nadie habiendo pasado más de 24 horas del sorteo. Lo que sí parece claro es que está repartido, según me certificó Baldo. También corrió el rumor de que se había vendido la hoja entera, pero no es cierto".

Además del cuarto premio de la lotería nacional, lo que cayó también ayer en Valsequillo fue mucha agua. "Ha estado lloviendo todo el día y eso viene muy bien. El día está rico, muy de invierno. Cuando dentro de unos días se despeje empezará a florear todo esto. Este año haremos la Fiesta del Almendro antes a ver si también se compagina. Este año adelantaremos el Almendro a finales de enero, el 27 y 28, en vez de en la segunda semana de febrero, como era habitual" , recuerda el alcalde.