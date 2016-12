"La historia del PP en Canarias se entendería poco si no fuera contando con su referencia"

José Manuel Soria guarda recuerdos sobre José Macías que van más allá de la política. "Lo conozco desde niño, él y su mujer Olga eran amigos de mis padres y antes de entrar en política ya era para mí una referencia en rectitud, buen hacer y seriedad, era una persona entregada a los demás", explicó ayer en conversación con este periódico.

Soria no ahorró adjetivos para definir al hombre que, cómo él mismo recuerda, le ayudó en sus primeros tiempos en el Partido Popular. "Lo encontré cada vez que le pedí consejo, que fueron muchas", recordó. Para el expresidente del PP en el Archipiélago, "la historia del PP, no ya en Gran Canaria, sino en Canarias, se entendería poco si no fuera contando con la referencia de Pepe Macías".

El también exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria concluyó expresando su dolor por el fallecimiento de Macías: "Yo lo lamento mucho, lo quería mucho; era una gran persona de una gran talla y lo vamos a echar mucho de menos".