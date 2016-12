Las fiestas de La Candelaria y el Carnaval protagonizan el arranque de 2017 en Ingenio

Más de 70 actos organizados por la mayoría de las concejalías y distribuidos en el calendario a lo largo de los tres primeros meses del año: el Ayuntamiento de Ingenio presentó ayer en las oficinas municipales su programa de actividades para el trimestre de arranque de 2017, un listado de eventos entre los que destacan las fiestas de La Candelaria y San Blas y los actos del Carnaval, que en esta ocasión se celebrará con la temática de Venecia.

Las fiestas de La Candelaria, que entre el 27 de enero y el cuatro de febrero homenajearán a la patrona del municipio, incluirán un año más algunas de sus citas más destacadas, como el mercado tradicional que tendrá lugar en la calle Ramón y Cajal el dos de febrero entre las 10.00 y las 16.00 horas o la feria de ganado que se celebrará ese mismo día a partir de las 10.00 horas en el recinto ferial de La Cantonera. Además, la villa se llenará de actividades culturales y folclóricas durante estos días: el 27 de enero tendrá lugar el XXI Zonal Folclórico y XVII Memorial Paco Espino y en los dos días sucesivos, el XI encuentro de repentistas 'Verseando con Ingenio', el XXI baile de taifa de la asociación cultural Coros y Danzas de Ingenio. Como cierre de las fiestas, la Sociedad Musical Villa de Ingenio ofrecerá el cuatro de febrero un concierto gratuito en el centro cultural Federico García Lorca. Ese mismo día tendrá lugar el encuentro de corales en la iglesia del Buen Suceso organizado por la coral Chelys Odalys, que en 2017 llegará a su undécima edición.

Ingenio celebrará su carnaval ambientando las calles de la villa en el seductor mundo de las máscaras venecianas entre el 17 de febrero y el 1 de marzo. Las fiestas tendrán su propio programa de actividades, aunque los eventos principales ya tienen sus fechas fijadas. La gala drag, que retorna al programa tras el éxito de su primera edición en 2016, será más temprana de todo el Archipiélago, al celebrarse el 24 de febrero. La cabalgata tendrá lugar el primer día del mes de marzo.

Aunque la programación teatral del primer trimestre no cuenta con la presencia de estrellas nacionales como Berto Romero, que actuó en Carrizal este mes de diciembre, eso no quiere decir que el humor no esté presente en la programación. Durante este trimestre tendrá lugar el arranque del festival de teatro cómico con dos ejemplos de la comedia hecha en el Archipiélago. El 24 de marzo Aarón Gómez y Kike Pérez acercarán sus historias canarias cotidianas al Centro Cívico Carrizal y una semana más tarde, el día 31, el colectivo cómico El Supositorio presenta Welcome to Canarias, un espectáculo que según sus creadores es "fiel reflejo de una sociedad en crisis y acostumbrada al escándalo".

El programa, disponible en el sitio web municipal, se completa con talleres juveniles, clases de gimnasia o pilates y toda la oferta formativa de las escuelas de danza, folclore, pintura y música.