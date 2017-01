Los pioneros de la playa en 2017

Playa del Inglés se despertó ayer como cualquier otro domingo, acariciada por los primeros rayos de sol que llegaban desde el horizonte. En apariencia todo era como siempre pero en el espíritu de sus visitantes se palpaba una emoción diferente, la de saberse los primeros en disfrutar del paraíso turístico canario en 2017. Durante el primer día de enero se acercaron hasta la playa tanto visitantes canarios como extranjeros atraídos todos por las buenas temperaturas y el cielo azul. Si el uno de enero sirve como referencia de los 365 días que acaban de empezar, este año volverá a ser de récord.

Eran las 7.52 horas de la mañana en Playa del Inglés cuando el sol comenzó a despuntar en el horizonte sobre el mar. Con los primeros rayos, los fiesteros de la noche anterior comenzaron una frenética huida -no todos; algunos simplemente se dejaban vencer por ellos y caían derrotados sobre la arena- y las tiendas ubicadas en los centros comerciales a pie de playa arrancaron su rutina habitual colocando el género para atraer a los posibles compradores. Sí, la playa se desperezaba como un domingo cualquiera, pero el calendario avisaba de que la de ayer no iba a ser una jornada cualquiera en el paraíso turístico favorito de los europeos cada vez que llega el invierno.

Con el arranque del año, muchos decidieron darse un bautismo de sol con el que dar la bienvenida a 2017 aprovechando las buenas temperaturas de San Bartolomé de Tirajana, donde los termómetros no mostraron temperaturas inferiores a los 20 grados centígrados durante las más de 10 horas de sol que tuvo la jornada festiva. Por dondequiera que se mirara, en las terrazas y en la arena, los visitantes iban ocupando posiciones para encontrar el mejor sitio desde el que dejarse llevar viendo cómo pasa la vida.

Canarios y visitantes

El de ayer fue un relajado día de diversión en familia: a pesar de que la marea fue comiendo terreno a la playa durante toda la mañana hasta la pleamar de las 14.00 horas, todos consiguieron hacerse un hueco. Aunque no era difícil distinguir el acento canario de muchos visitantes, la mayoría de los que se dejaron caer ayer por Playa del Inglés eran turistas extranjeros, como Britt Skoglund y su marido, acostumbrados ya al buen clima de la Isla después de varios años cambiando el gélido ambiente de su Suecia natal, donde el mercurio ayer logró superar a duras penas los cero grados, por el particular 'invierno primaveral' del que goza el Archipiélago cada año al llegar estas mismas fechas.

La pasión de este matrimonio escandinavo por Gran Canaria es tan grande que se han comprado un apartamento para disfrutar siempre que puedan "del clima y la buena atmósfera", asegura Britt, y aprovechan cada oportunidad que la vida les brinda para conocer El Inglés un poco mejor. Durante la mañana del primer día de enero, con el calendario recién estrenado, pasearon por la orilla pertrechados con sus bastones de senderismo y celebraron la llegada del año nuevo con un almuerzo en uno de los restaurantes del centro comercial. "¡Nos gusta todo!", sentenciaron.

Perder la mirada en el horizonte preguntándose qué habrá al otro lado es uno de los grandes placeres de la playa. A él se dedicaban, mientras caminaban por la orilla sin llegar a descalzarse, Libertad González y Pierre Mauriers, una pareja francoespañola de visita en Gran Canaria. "En Francia estamos en invierno y para nosotros ya se ha convertido en una tradición hacer una pequeña escapada coincidiendo con el comienzo del año", comentaba Libertad.

Visitantes reincidentes

Su primera visita a la Isla no significa, en ningún caso, que sean turistas novatos en el Archipiélago, ya que otros años habían elegido Tenerife y Fuerteventura para su viaje de Nochevieja. En esta ocasión, tras partir el año con una botella de champán y unas uvas contemplando los fuegos artificiales del muelle de Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria, decidieron bajar al Sur para comprobar con sus propios ojos lo que ya les habían contado: que Playa del Inglés "es tranquila incluso si hay mucha gente". Estaban en lo cierto: el lleno total en las hamacas daba una indicación del gran volumen de gente que disfrutaba de la playa pero con el susurro del mar de fondo resultaba complicado tener sensación de agobio.

Los canarios Manoj Samtani y Romina Domínguez tenían ayer un plan relajado en el que tampoco faltó un rato de alegría con su hijo junto a la orilla del mar. Habían pasado la Nochevieja en compañía de su familia y amigos, por lo que se levantaron sin preocuparse demasiado por el reloj y decidieron bajar a la playa un rato para aprovechar "el día tan bueno" que hacía ayer. Partían con ventaja, porque viven en Maspalomas, pero aun así disfrutaron de la playa igual que el primer día. Al fin y al cabo, como reconocía Manoj, "esto es un lujo, el paraíso, mientras en Europa hace un frío que no veas".

Desde Telde

No todo el mundo venía hasta la playa con la intención de pisar la arena: muchos visitantes sólo querían darse un paseo por la explanada de acceso a la playa, como hacían pasadas las 15.00 horas Víctor Luján y Giselle Ramírez, llegados desde Telde para disfrutar de un domingo familiar con su pequeño hijo Ian. En cuanto comprobaron que el tiempo en San Bartolomé de Tirajana era perfecto -ni rastro aquí de las fuertes rachas de viento que refrescaban el ambiente este domingo en las principales ciudades de la Isla- no se lo pensaron dos veces: "Siempre nos da por salir a dar una vuelta, sobre todo al Sur, y como estaba bueno no lo dudamos", explicaban al unísono.

Samuel Ramírez y Narciso Domínguez también disfrutaban del paseo a primera hora de la tarde de ayer sin pisar la arena, porque se les "hizo tarde" para plantearse un día playero. A pesar de que se dejaron el bañador en casa, tenían pensado quedarse dando una vuelta por la zona "hasta que se vaya el sol" para aprovechar que Playa del Inglés es uno de los pocos sitios de Gran Canaria donde hay algo de actividad el día de año nuevo. Estos dos amigos, uno de Telde y otro de Las Palmas de Gran Canaria, reconocían que en la Isla "somos privilegiados, porque comenzamos el año con un día espléndido".

Aunque la zona no se libró de la tragedia -un hombre falleció ahogado a primera hora de la tarde cerca del espigón de El Veril- el día avanzó sin que nadie se decidiera a abandonar la playa. Tras la hora de comer y con la marea en retroceso, la orilla se convirtió en una gran zona de juegos y los paseantes que habían ido hasta Maspalomas llegaron de vuelta. Si el uno de enero sirve como indicador de los 365 días que acaban de empezar, este año volverá a ser de récord.