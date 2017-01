Australia Navarro: "Morales se está acostumbrando a no decir la verdad"

La presidenta insular del Partido Popular, Australia Navarro, aseguró este miércoles que "Antonio Morales se está acostumbrando a no decir la verdad a los grancanarios" y acusó al presidente del Cabildo "de poner palos en las ruedas de Gran Canaria entorpeciendo proyectos estratégicos de inversión como el parque temático proyectado en San Bartolomé de Tirajana".

Para la presidenta de los populares grancanarios esta decisión del Gobierno insular pone freno a la creación de riqueza y empleo en "un tiempo en el que se debe propiciar justo lo contrario", según detalla un comunicado remitido.

Lamentablemente lo que percibimos los grancanarios -insistió Australia Navarro.- es que hay un claro abandono por parte de Antonio Morales hacia el desarrollo de la Isla. El Cabildo no apuesta de forma decidida por el avance de Gran Canaria. La inversión económica en proyectos estratégicos y la toma de decisiones acertadas que permita avanzar en la ejecución de los mismos, no puede esperar más".

Australia Navarro insiste en que "no es la primera vez y todo indica que no será la última que Antonio Morales se quita la gorra amarilla de Gran Canaria y se pone la verde de su partido en la gestión diaria, sobre todo cuando el asunto afecta a un municipio que no está gobernado por Nueva Canarias o por los socios que le mantienen al frente del Cabildo de Gran Canaria".

"Morales no dice la verdad a los grancanarios cuando manifiesta, con la boca grande, que apoya el parque acuático de Maspalomas, mientras en la práctica, no deja de obstaculizar el proyecto, poniendo en riesgo una inversión muy fuerte, capaz de ampliar y diversificar la oferta turística de nuestra isla y, fundamental, de generar muchos puestos de trabajo, que tanta falta nos hacen".

Retraso

Navarro aseguró que "llevamos un retraso de más de año y medio con el proyecto, desde que Morales llegó a la presidencia. No se conocen aún hoy los informes preceptivos del Cabildo y, qué casualidad, ahora de pronto Morales se saca un conejo de la chistera en un intento evidente de bloquear el parque temático. Todo esto certifica la nula capacidad del presidente insular para gestionar el presente y el futuro de Gran Canaria".

La presidenta insular del PP grancanario reclama a Morales "que tenga la valentía de hacer públicos todos los informes pendientes sobre el proyecto comprometiéndose con la viabilidad del mismo" e instó al Gobierno de Canarias "a pronunciarse de inmediato en defensa de un proyecto que siempre ha considerado estratégico para la economía y el empleo de Gran Canaria", concluye el comunicado remitdo por la presdienta del PP y en el que insiste en responsabilizar a Morales del bloqueo a Siam Park.