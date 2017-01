Morales: "Marco Aurelio pudo dar la licencia a Kiessling desde septiembre"

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, aseguró ayer que el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, ha podido dar la licencia al grupo Kiessling para construir el Siam Park en el Veril desde el mes de septiembre del pasado año, puesto que desde entonces la corporación había resuelto los problemas de la canalización de las aguas del barranco que atraviesa esta zona de Playa del Inglés, el trazado de la carretera, y además, se personó ante los tribunales a raíz de las denuncias presentadas por dos empresarios contra el proyecto de este parque acuático. Tras recalcar que el hallazgo de restos arqueológicos en la zona no conlleva la paralización de la licencia, como ha dicho el regidor del municipio turístico, puesto que no se trata de una declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), explicó que desde que asumió la presidencia de la corporación se marcó como reto, y así se comprometió con los promotores, a salvar los obstáculos heredados del anterior grupo de gobierno, para que la familia Kiessling pudiera obtener el permiso de construcción del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

"¿Dónde ha estado el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en este año y medio? Callado, y al margen, porque el alcalde mantuvo silencio ante las denuncias de los empresarios para frenar el proyecto, y no hizo nada como consejero del Cabildo para agilizar los trámites que surgieron con el cauce del barranco y con la carretera", advirtió Morales.

Además, de poner en duda si realmente el Ayuntamiento quiere que se realice esta inversión o está del lado de los denunciantes, señaló que parece que "la corporación que dirige Marco Aurelio Pérez sólo está para poner la mano y cobrar los cuatro millones de euros por la licencia urbanística".

Enfrentamiento fuerte

Añadió Morales que incluso fue testigo de un enfrentamiento "muy fuerte" entre la propiedad y la corporación tirajanera en el que los inversores le plantearon que liberara una red de aguas fecales que atravesaba el terreno, a lo que el alcalde se negó, con el argumento de que era una competencia de la empresa que adquirió el suelo con las servidumbres de la red. "Ha sido la única petición que he visto que le haya hecho la propiedad y se la negó", precisó.

También rechazó que el informe que le traslada el pasado 12 de diciembre la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo al Ayuntamiento para informarle del hallazgo de restos arqueológicos en La Maleza- El Veril se realizara de "forma intencionada". A este respecto, apuntó que simplemente se comunicaba que la empresa Tibicena, que solicitó el 20 de septiembre al Gobierno canario autorización para realizar una prospección arqueológica para actualizar y renovar el parque arqueológico de Gran Canaria, había encontrado restos prehispánicos en la zona donde Kiessling pretende levantar el parque acuático. Con todo, subrayó que el hallazgo y la protección de este yacimiento no suponen paralizar ninguna licencia, y aprovechó para retar al alcalde de San Bartolomé de Tirajana a que "si la tiene preparada la conceda" .

No obstante, el presidente insular dejó claro que el patrimonio arqueológico cultural de Gran Canaria es en cualquier caso "sagrado frente a cualquier tipo de inversión". Incluso, insistió en que "el patrimonio vale tanto como cualquier inversión, y otra cosa es que se busquen fórmulas para que sean compatibles".

Molesto por el hecho de que se haya cuestionado incluso el valor de los restos hallados en El Veril, advirtió que "no consciente que se desprecie nuestro patrimonio cultural hablando despectivamente de lapas y burgados". Se trata, sin embargo, de términos que se recoge el informe del Cabildo y que resaltó en su intervención el alcalde de San Bartolomé de Tirajana.

Pese a todo Morales subrayó una vez más que el patrimonio insular no se puede despreciar por una iniciativa empresarial "sea la que sea" y aseguró que "el hallazgo de un posible conchero" no paraliza la licencia del inversor alemán en el Sur grancanario, tal como detalla el informe emitido por el departamento de Patrimonio Histórico. Asimismo, explicó que hay muchos casos parecidos que lo demuestran, y se refirió a Meloneras, Playa de Mogán (junto al Hotel Cordial), así como a Agüimes, Arucas o el Castillo de la Luz, en la capital grancanaria.

"El yacimiento arqueológico añadirá valor cultural al parque de Kiessling, y para los turistas será un lujo poder visitar este legado", añadió el presidente insular, al tiempo que comentó que los restos arqueológicos ocupan tan sólo el 2% de toda la parcela, y además, en ese espacio se ha previsto una zona verde.

También respondió el presidente del Cabildo a las acusaciones vertidas el pasado miércoles por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y la presidenta insular del PP, María Australia Navarro, que se posicionaron del lado del alcalde de San Bartolomé de Tirajana. "La intervención de la alcaldesa de Mogán y la presidenta insular del PP demuestran que detrás de la salida de pata de Marco Aurelio Pérez se esconde un intento interesado del PP de hacer daño al presidente del Cabildo de Gran Canaria", declaró Morales.

En cuanto a las quejas de Onalia Bueno, que le culpó de vetar la entrada de Mogán en el Consorcio de Rehabilitación Turística, aseguró que " quien realmente no quiere que participe este municipio es el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, y así se lo ha expresado directamente su alcalde. Ya está bien, las cartas sobre la mesa", remató el presidente insular.

Asimismo, declaró que es muy difícil entenderse plenamente con políticos que usan formas con las que no está de acuerdo, como la "compra de votos o los imputados por corrupción". Dijo además, que "debería ser la alcaldesa la primera en dar un trato digno a su población", pues en estos momentos dirige un municipio "caótico, sin recibir la mayoría de las urbanizaciones turísticas, y sin tener el suministro de agua garantizado como es su obligación".

Informó que en este mandato Mogán recibirá 40 millones de euros de la corporación insular, y criticó que la alcaldesa haya dispuesto de partidas del Fondo de Desarrollo para Canarias para aparcamientos en lugar de priorizar la construcción de depuradoras.

Por último, Morales dio un toque de atención al presidente de la patronal turística, Fernando Fraile, que ha reclamado estos días a la corporación insular que agilice este proyecto. "Fraile sabe que la única administración que se ha movido es el Cabildo, y por eso no debe pedir que aceleremos ningún trámite", dijo el presidente, que requirió al líder de los empresarios turísticos que "llame al orden a sus propios asociados para que no entorpezcan el proyecto de Kiessling ya que la paralización de la renovación del entorno del Oasis, importante para Gran Canaria, se debe a una intervención de uno de sus asociados". Aprovechó para insistir en que "no ha sido el Cabildo el que paralizó el Oasis y que se declarara el BIC, sino un empresario".