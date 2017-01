Onalia Bueno: "Mogán no se enfrenta a Gran Canaria, defiende sus intereses"

La pugna continua. Las acusaciones cruzadas entre el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y los alcaldes de los municipios del Sur de la Isla mantienen la tensión política en lo más alto. Tras la entrevista de Antonio Morales con LA PROVINCIA/DLP , Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, responde responder por alusiones al presidente insular. Bueno evita entrar en arena política sobre la "pinza" y la traición a Gran Canaria con CC y el alcalde de San Bartolomé de Tirajana Marco Aurelio Pérez. Ella prefiere defender su gestión municipal y critica que el presidente del Cabildo aún no visitó Mogán y que tache de caótico el municipio sureño "sin conocerlo".

"Durante todo su mandato no se ha dignado a visitarnos. Viniendo del presidente, sobre todo, la gestión de este nuevo grupo de gobierno merece un respeto, y le invito a que conozca un poco más el municipio", recalca la alcaldesa de Mogán. Sin estar "para nada de acuerdo" con la definición que Morales ha hecho de Mogán, resalta la importancia de esta localidad por la cantidad de puestos de trabajo "que benefician no sólo a nuestros vecinos sino a todos los grancanarios". Asimismo, "lamento que se haya pronunciado acusando de caos cuando no tiene conocimiento de la gestión tan respetable que se está llenado a cabo", añade.

Con ganas de una comunicación más fluida, diálogo y la búsqueda de soluciones, con respuestas que asegura que sólo le han llegado a través de los medios de comunicación, "ya que no ha sido capaz de contentar a mis escritos", señala, determina que "Mogán no se está enfrentando a Gran Canaria, sólo defiende sus intereses".

Haciendo hincapié en que "por nuestra parte no existe ninguna estrategia contra Morales, sino que nos centramos en proteger los intereses de los ciudadanos de Mogán", Bueno siente que el presidente del Cabildo "está disparando", pero afirma que ella y su equipo "tenemos argumentos para responder y con documentación, no como él, que se deja llevar por lo que le dicen sus cargos de confianza". Así, responde a cada uno de los puntos tratados en sus últimas declaraciones.

Consorcio

En cuanto a la entrada de Mogán al Consorcio de Rehabilitación Política, la regidora critica que Morales justifique que no se hayan incorporado por la oposición de Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana, "porque siendo el presidente tiene que velar por los intereses de Gran Canaria, no se puede escudar en eso y me parece muy fuerte que no haga nada y se esconda detrás de esas afirmaciones, porque si vela por todos los ciudadanos de la Isla, por los de Mogán queda en evidencia", fija Bueno. Además, explica que "sí tenemos recepcionadas urbanizaciones, como Puerto Rico, de ahí el interés de formar parte de este consorcio, porque se trata del destino más maduro y que mayor inversión necesita".

Depuradora

"Morales habla sobre la depuradora y plantea por qué no hemos presentado al ICTE el proyecto, pero lo cierto es que esta instalación forma parte del consejo insular de aguas, del que soy miembro de la junta general, y tanto el año pasado como este he preguntado sobre la ampliación de la misma y siempre me contestan que las prioridades son otras", cuenta Onalia Bueno. En la misma línea, explica que con el crecimiento del municipio, la depuradora dispone de menos capacidad de la que necesita "y todavía estamos esperando a que los presupuestos del Cabildo se usen para su ampliación". Así, garantiza que "tenemos compromisos presupuestarios del Gobierno de Canarias para el 2017 para aumentar a 475 metros cúbicos la depuradora, una acción necesaria para poder seguir dando licencias de obra hotelera en la playa de Mogán y aumentar la generación de puestos de trabajo". "Invertirán 500.000 euros, y ojalá el Cabildo nos hubiera tendido esta ayuda para salvar que si mañana acuden a nosotros para levantar un hotel, pudiéramos hacerlo, porque a día de hoy esa licencia no puedo darla", agrega.

Por otro lado, justifica que se presentara al IGTE un proyecto para aumentar la capacidad de aparcamientos en Arguineguín "porque se necesitan para beneficio de todos los grancanarios, tanto moganeros como del resto de la Isla que vienen cada día a trabajar o turistas".

Infraestructuras turísticas

Sobre el plan de infraestructuras turísticas del que Morales ha hecho mención, Bueno fija que después de nombrar a San Bartolomé en el Foro Internacional de Turismo de Maspalomas para contar con un plan durante tres años de 40 millones de euros, "no sólo no nombró a Mogán, sino que ahora dice que tiene otro de 70 millones para los 21 municipios y que hasta día de hoy Mogán desconoce", afirma. La alcaldesa insiste en que "cualquier inversión que se haga en este municipio redunda en Gran Canaria, y le invito a que lo visite conmigo para que conozca los problemas que tiene, y que lo haga a las seis y media de la mañana para ponernos en la entrada de los túneles de Arguineguín y vea los miles de vehículos que pasan diariamente para venir a trabajar a Mogán".