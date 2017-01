El Sheraton del Salobre, galardonado como mejor hotel de golf de España

El hotel Sheraton Gran Canaria Salobre Golf Resort, ubicado en Maspalomas, ha sido galardonado entre 17 hoteles como el premio al Mejor Hotel de Golf de España, en los World Golf Awards, que se conceden anualmente y donde se valora el diseño del campo, la calidad del césped y el cuidado del medio ambiente.

En estos premios, otorgados por los votos emitidos por los golfistas, se valora la calidad del césped, el diseño del campo, y el cuidado del medio ambiente.

El presidente del Grupo Satocan, de la que Salobre Golf es parte de la división turística, Juan Miguel Sanjuán y Jover, ha afirmado que "es un orgullo para todos los que formamos Satocan y en especial para el excelente equipo humano de Salobre Golf Resort, que cuida a nuestros clientes cada día para que se sientan como en su casa".

Por su parte, la directora del Hotel Sheraton, Julia Santana, ha asegurado que este certamen supone "un honor", ya que "nos sitúa como un referente para la práctica de este deporte que atrae a numerosos aficionados".

Asimismo, Alejandro González, el director del Campo de Golf Salobre, se mostró satisfecho con este premio que "confirma la calidad del producto que ofrecemos ya que al tener dos campos de golf, una academia y una zona de juego corto brindamos la oferta de golf más amplia de España".

El Hotel Sheraton se alzó como ganador por delante de otros 17 nominados entre los que se encuentran, por ejemplo, el Intercontinental Mar Menor Golf Resort and Spa, el Hotel Puente Romano de Marbella, el Hotel La Manga Club Príncipe Felipe, La Finca Golf and Spa Resort de Alicante, el Villa Padierna Palace Hotel, Marbella Club Hotel, Golf Resort and Spa, y el Abama Golf and Spa Resort.

El Sheraton es el único Resort de Canarias con dos campos de golf de 18 hoyos cada uno: el Salobre Old Course y el Salobre New Course. El Salobre Old Course ha sido diseñado por Roland Favré y aprovecha magistralmente los valles típicos de los barrancos del sur de Gran Canaria.