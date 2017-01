Arucas rebaja los impuestos

Arucas aplicará este año una serie de bonificaciones en los impuestos municipales para promover el uso de la energía solar y los vehículos no contaminantes. El concejal de Economía, Gustavo Martín, anuncia una rebaja en el recibo del impuesto de bienes inmuebles (la contribución), y aumentan las bonificaciones a las familias numerosas de clase especial y a las familias de clase general con ingresos no superiores a 20.000 euros. Además, "se establece una nueva bonificación del 25% para aquellas viviendas que tengan instaladas sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico proveniente del sol, no obligados por leyes sectoriales". En cuanto al impuesto de vehículos de tracción mecánica, aumenta hasta el 75% la bonificación para los vehículos eléctricos y del 40% para los vehículos híbridos. Y se bonifica el 50% para los vehículos de biogás, gas natural comprimido, gas licuado, metano, metanol, hidrógeno o derivados de aceites vegetales.