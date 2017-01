Marco Aurelio Pérez asegura que detuvo la "jugada" del Cabildo contra el Siam Park

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez (PP), ha asegurado este viernes en una rueda de prensa en la que también estaba presente el promotor del Siam Park, Wolfgan Kiessling, que su reacción detuvo la "jugada" del Cabildo de Gran Canaria contra la construcción del parque.

"Si no hubiésemos salido a la palestra, probablemente hoy estaríamos lamentándolo, porque no habríamos descubierto la jugada y bomba lapa para que el proyecto del Siam Park no saliera adelante en esta legislatura", ha manifestado el primer edil.

En su opinión, el presidente del Cabildo, Antonio Morales (NC), pretendía bloquear la licencia de canalización del barranco, y sin ella, "no hay parque, y sin parque no hay inversión".

Frente a los "continuos retos" que ha recibido de Morales para que su Consistorio conceda la licencia cuanto antes, Pérez ha subrayado que "esto no es el Oeste, en el Ayuntamiento se hacen las cosas conforme al procedimiento administrativo".

Además, ha detallado, los promotores del parque aún no han solicitado la licencia de construcción, sino la licencia de canalización del barranco, que es la que paralizaba la notificación de la existencia de un yacimiento arqueológico prehispánico, descubierto el pasado 7 de diciembre.

Para otorgar la licencia de construcción, ha añadido, los promotores deberán presentar primero el proyecto de urbanización y el de gestión concertada del mismo.

Pérez ha insistido en que los trámites administrativos del Cabildo para apoyar el Siam Park de El Veril se impulsaron durante la pasada legislatura, con José Miguel Bravo de Laguna de presidente y él mismo como consejero.

De hecho, el alcalde del principal municipio turístico de Gran Canaria sostiene que, desde que Antonio Morales tomó posesión como presidente insular, el único documento del Cabildo que ha llegado al Ayuntamiento es el informe de Patrimonio en el que se advertía del hallazgo del yacimiento y se pedían medidas de protección.

Marco Aurelio Pérez ha lamentado, asimismo, que a día de hoy, a pesar de la polémica abierta en torno a la construcción del parque, el Cabildo no ha remitido al Ayuntamiento el informe preceptivo de carreteras para la canalización del barranco, que se le solicitó el pasado 10 de noviembre de 2014.

El alcalde ha aprovechado para acusar a Antonio Morales y a Nueva Canarias de impulsar una política respecto a la industria turística "negligente y preocupante por sus cortas miras y su escasa o nula visión de futuro", no sólo por el "boicot al Siam Park" sino con la paralización del Plan de Mejora y Modernización de la competitividad turística de su municipio.

Concluida la rueda de prensa, en declaraciones a los periodistas, el empresario alemán Wolfgang Friedrich Kiessling, propietario del grupo Loro Parque y promotor del futuro Siam Park de Maspalomas, ha reconocido que el retraso del parque acuático "no es bueno" para la inversión, que supera los 60 millones de euros.

Kiessling ha señalado que la aparición de restos arqueológicos en una parte del suelo del futuro parque no va a requerir una modificación del proyecto y ha confiado en que el Siam Park de Gran Canaria "esté hecho en dos años".

El promotor turístico no ha querido valorar la actuación del Cabildo en la tramitación de los informes y permisos para la ejecución de las obras.

"Yo no soy político, no entiendo de eso", ha dicho, antes de añadir que "si una empresa viene a hacer algo en un terreno abandonado durante toda la vida -como la atracción turística del Siam Park que él propone- debería tener todas las ayudas".