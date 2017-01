Pérez: "En la nueva política de Morales parece que los demás no existimos"

El enfrentamiento entre Cabildo y Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por la concesión de la licencia de obras de canalización del barranco, donde el grupo Kiessling planea construir un parque acuático, continúa. El alcalde (AV-PP) insiste en que la institución insular frena la inversión y recuerda que el gobierno de Antonio Morales (NC) ha tardado 18 meses en emitir los informes necesarios para tramitar el permiso municipal. En el chat de LA PROVINCIA/DLP, Pérez destaca que la protección de las Dunas de Maspalomas es responsabilidad del Cabildo de Gran Canaria. Los lectores también han preguntado por problemas cotidianos, como el mantenimiento de jardines o el asfaltado de calles.

Z Siam Park

Marco Aurelio Pérez no descarta que el futuro parque acuático de El Veril no abra sus puertas al público hasta dentro de dos años. Apoya esta tesis en que Nueva Canarias no solo "paraliza" el plan de modernización y, por consiguiente, "la renovación turística de San Bartolomé de Tirajana" en los tribunales sino que además "ralentiza" el proyecto del grupo Kiessling de tal manera que su inauguración puede posponerse hasta los próximos comicios de 2019.

Z Parques y jardines

Ante las preguntas de los lectores por el "estado penoso" que presenta el palmeral del Oasis y el Parque Tony Gallardo, el alcalde rescata que es el Cabildo el que está ejecutando las obras de mejora en estos momentos en la zona. Y, por lo tanto, es competencia insular el mantenimiento de estos espacios verdes.

Z Alumbrado

Los problemas de alumbrado, que padecen los vecinos de la urbanización de Campo Internacional de Maspalomas, se deben a "una sentencia de los tribunales que afecta a los promotores de la urbanización". Y, aunque el ayuntamiento "siempre cubre las necesidades más importantes" del enclave, respondió Pérez, aún no puede asumir la gestión de este tipo de servicio en la zona.

Z Aparcamiento

Una de las preguntas del chat reclama al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana más aparcamiento en la urbanización de San Agustín. Además los afectados se quejan del espacio que ocupan de forma continuada los coches de alquiler en la zona del Interclub. A lo que Pérez responde con que se trata de una zona turística, donde la normativa establece un número de plazas menor que las requeridas en las zonas residenciales. "La solución es compleja, ya que no existe espacio libre donde colocarlos", añade.

Z Asfaltado

Un residente suizo del pueblo de Calderín denuncia el estado de deterioro que presentan las calles de su barrio. "¿Por qué solo son renovadas las calles de la zona turística?", le insta al alcalde. Tras agradecer su participación en el debate virtual, Pérez le invita a hacer memoria de las calles del municipio que se han asfaltado recientemente. En Calderín, precisa, además se está cambiando la red de saneamiento.

En la zona turística, el estado de conservación del asfalto de las vías también suscita preocupación. En concreto, un lector se queda de la zona de Meloneras y Playa del Inglés. El alcalde vuelve a insistir en que se "están asfaltando" muchas calles pero además le incita "a dar una vuelta por el resto de la Isla, incluida la autopista", cuyo mantenimiento es competencia del Cabildo de Gran Canaria.

Z Accesos

La escalera de Morro Besudo vuelve a ser motivo de quejas en el municipio. En concreto, un vecino pide a las autoridades locales que elimine las barreras arquitectónicas, tanto en esta zona como en el Parque Tropical, para que los mayores puedan acceder a la playa sin obstáculos. El alcalde matiza que se están realizando mejoras de en los accesos a las playas del municipio. Pero subraya que los trabajos están "centrados en la playa de Maspalomas y el Inglés, que son los lugares donde hay mayor número de usuarios".

Z Veto de Nueva Canarias

Una de las cuestiones planteadas en el chat reitera las diferencias que separan cada vez más a Nueva Canarias de la coalición AV-PP. Un lector le pregunta a Marco Aurelio Pérez: "¿Porqué en el Sur el Cabildo hace actividades culturales ignorando al Ayuntamiento?" A lo que el alcalde responde: "Es la nueva política de Morales, donde parece que los demás no existimos".