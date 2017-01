NC se parte en dos en Agaete y deja en minoría el gobierno con los socialistas

Nueva Canarias (NC) se parte en dos y deja en minoría al grupo de gobierno con los socialistas en el Ayuntamiento de Agaete. El primer teniente alcalde y concejal de Empleo, Carlos Álamo, certificó ayer su decisión de abandonar los cargos y marcharse a la oposición, en un gesto de apoyo a su compañero y hasta ahora edil de Cultura y Sector Primario, Javier Gil, que fue expulsado la semana pasada por su propio partido (Nueva Canarias) por unos supuestos casos de indisciplina "graves", que desembocaron en el cese ayer de todas sus competencias municipales. El alcalde, Juan Ramón Marín, insiste en que se trata de un problema interno del partido nacionalista que les ha salpicado, y anuncia que hará un intento para que Álamo reconsidere "en frío" su decisión, "por el bien de los votantes".

El equipo de gobierno de Agaete se queda en manos de la oposición en los asuntos de mayor trascendencia, que tienen que pasar por el filtro de los plenos para su aprobación. Tras la crisis política, la bicefalia formada por PSOE y NC contará con apenas seis concejales: los cuatro de los socialistas y otros dos de Nueva Canarias, representados por Inés Miranda y Hortensia Jiménez. Por los siete de la oposición. Además de los sabidos cinco ediles del Partido Popular, se suman ahora los dos no adscritos, Álamo y Gil, tras el despido por su grupo político en el primer caso, y la inesperada fuga del cabeza de lista de los nacionalistas en las pasadas elecciones municipales, en el segundo.

Apoyo desde Tenerife

Ambos escenificaron la ruptura en la mañana de ayer a las puertas del Ayuntamiento de Agaete, rodeados por casi una treintena de personas, entre los que se entremezclaban fieles y curiosos. Los dos estaban secundados por el siguiente de la lista electoral de NC, Ramón Martín.

La crisis política, en cualquier caso, impide por razones legales que se pueda presentar una moción de censura en la que esté implicado Javier Gil, al haber sido expulsado por el partido por el que se presentó a las elecciones.

El afectado insiste en que las acusaciones que motivaron el expediente disciplinario "son vagas e inconsistentes". E, incluso, denunció el "acoso que sufrí desde un primer momento en mis funciones, quedando apartado de la toma de decisiones por un sector minoritario de la coalición. Esto no solo me ha afectado a mí, sino a la salud de familiares míos. Me han querido usar como una marioneta del poder. Pero he cumplido punto por punto los compromisos firmados en el pacto de 2015".