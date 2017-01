Brito asegura que se seguirán matando cabras pero sin recurrir a las batidas

El consejero de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Brito, aseguró este miércoles que el personal de este departamento va a continuar sacrificando cabras silvestres a lo largo de este año, pero sin recurrir a las batidas, para frenar el impacto que supone en la flora autóctona de la Isla. Además, explicó que también se van a seguir concediendo autorizaciones para que todo aquel que lo solicite pueda hacer capturas en vivo.

Junto a los diversos colectivos animalistas, el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos de Canarias, partido del que ha sido expulsado el consejero de Medio Ambiente del Cabildo insular también expresó su rechazo a este sistema de control del ganado guanil, que el Cabildo lleva años empleando como medida de protección de la flora grancanaria.

Brito respondió a la consejera del PP, Mari Carmen del Rosario, que preguntó en la comisión informativa de Medio Ambiente, Política Territorial, y Transportes, previa al pleno de la corporación de este mes, si el Cabildo iba a volver a realizar matanzas como las de noviembre de 2015 y marzo de 2016, que no se organizará este tipo de sacrificios, pero si que se va actuar de forma sistemática para evitar que este ganado siga creciendo. Recordó a la consejera, que se quejó de las impactantes imágenes que se difundieron de estas capturas, que ese método no lo inició el tripartito, que preside, Antonio Morales, sino que comenzó en el mandato anterior con el PP, y hasta le retó a mostrarles los informes técnicos que lo confirman.



Más ganado silvestre

Con todo, destacó el consejero de Medio Ambiente que desde que precisamente se dejaron de llevar a cabo estas batidas se produjo un aumento de este ganado silvestre en los espacios protegidos de Inagua, Guguy y Tamadaba donde se está llevando a cabo la repoblación de la flora autóctona. En cuanto a las capturas en vivo, dijo quehasta las recomienda la comunidad científica, pero, comentó que no es sencillo disponer de datos, pues el pasado año se dieron diecinueve permisos, pero se cree que sólo se llevaron a término cinco.

Otras de las cuestiones que le planteó el PP a Brito, fue la convocatoria de la Cumbre de las Dunas de Maspalomas. La consejera Ana Kursón señaló que el Cabildo está legitimado para implicar al resto de administraciones en el cuidado de ese entorno, a lo que el titular de Medio Ambiente comentó que no tiene sentido organizar este foro si las administraciones implicadas no se comprometen ni a aportar las inversiones necesarias para mantener el espacio. "No se trata de sentarse para hacer el paripé si no de asumir compromisos", dijo.

También aprovechó Kurson para denunciar que tampoco se haya convocado el órgano de participación de la junta rectora de la Reserva de la Biosfera, lo que impidea los ciudadanos de la posibilidad de proponer estrategias.

Asimismo, el consejero de CC, Fernando Bañolas, se quejó del cierre de un sendero en Los Tilos de Moya que está obligando a los turistas a darse la vuelta.

Además, Bañolas y Del Rosario preguntaron al consejero de Transportes, Francisco Trujillo, por la concentración , que secundó el pasado lunes un colectivo de taxistas para mostrar su rechazo al intrusismo que sufre el sector, y pedir más implicación al Cabildo.