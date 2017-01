La exnovia de Ojeda ratifica que le decía que Yeremi había muerto

Tres hermanos y la expareja del principal sospechoso de la desaparición en 2007 del niño Yeremi Vargas asistieron ayer para tomar declaración ante el juez del Juzgado de Primera Instancia número 2, un trámite que los tres primeros resolvieron acogiéndose a su derecho a no declarar, mientras que la que fuera su compañera antes de la entrada en prisión de Antonio Ojeda Bordón en 2012 por un caso de violación ratificó su toma de manifestación del 9 de junio de 2016 ante el equipo de investigación de la Guardia Civil.

En aquella sesión, Josefa Rafaela G. F. expresó, según informó ayer el abogado de la familia Vargas, Pedro Sánchez, en una breve declaración ante las puertas de la sede judicial, la obsesión que tenía el acusado, conocido con el alias de El Rubio, con el caso Yeremi Vargas, al que nunca citaba por su nombre de pila para referirse a él como "el niño". Además, tal como quedaba reflejado en las diligencias le aseguraba que el pequeño "estaba muerto", ofreciéndole detalles que llegaban incluso a describir la ropa que, según El Rubio, llevaba Yeremi Vargas en el momento del suceso.

Así, y como queda reflejado en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), le comentaba a Josefa Rafaela que el niño llevaba el día de autos unos pantalones de color caqui y unas gafas azules, además de otros apuntes que le hacían tener el convencimiento de que Antonio Ojeda "es el autor de la desaparición de Yeremi Vargas".

Estas declaraciones además las hizo públicas la expareja del Rubio el 4 de octubre del pasado año en el programa de Ana Rosa Quintana. Ahí abundaba en que llegó a visitar con frecuencia acompañada del acusado el vertedero de Juan Grande a recoger chatarra, y que llegaban al recinto por un lugar sin vigilancia, donde su expareja quemaba colchones cerca de la chabola que este tenía en el barranco de Tirajana con el objeto de vender las partes metálicas a la recuperadora.

Por último ratificaba la propiedad del Renault 5 de color blanco, modelo Oasis, al que se vincula en el mismo lugar de los hechos.

Por su parte, el testimonio de los hermanos que no quisieron ayer responder al juez, acogiéndose a su derecho a no declarar, sí quedó recogidos en las diligencias indagatorias de la UCO. Como la de su hermana E. O. B., que aseguraba el 16 de mayo de 2016 ante la Guardia Civil que no tenía ningún tipo de relación con su hermano Antonio desde el fallecimiento de su madre en 2007.

Solo recordaba haber hablado con él por última vez cuando aquella estaba ingresada en el hospital en fase terminal, y pocos días más tarde, el día del funeral, que tuvo lugar el 24 de enero.

Ya en ese mismo lugar discutieron por su herencia, si bien la hermana no quiso seguir la conversación por las propias circunstancias del duelo, "por estar velando a su madre", motivo por el cual, según la hermana, fue la última vez que le dirigió la palabra.

Además manifestó al equipo de investigación que en 2015 vio en los programas informativos de la televisión a su hermano Antonio relatando que había visto a varias personas llevándose a Yeremi Vargas, algo a lo que ella no le dio credibilidad, pensando en ese momento que se estaba inventando esta historia.

En cuanto a su otro hermano, T. O. B., que también compareció ante los investigadores el 16 de mayo en el cuartel de la Guardia Civil de Vecindario, en el municipio de Santa Lucía, aseguró no tener conocimiento de ningún extremo en relación con la desaparición del menor, salvo los datos que tenía de las informaciones de los medios, matizando que cuando se produjeron los hechos, el 10 de marzo de 2007, se encontraba cumpliendo una condena de seis años de prisión en el centro penitenciario de Salto del Negro por un delito de violación a su propia hija.

No obstante, conocía que su hermano Antonio había entrado en la cárcel, aunque afirmaba que desconocía los motivos de su ingreso, ya que ni le preguntó ni tampoco él nunca le explicó la causa. Como tampoco le informó Antonio a T. O. B., a pesar de contactar con cierta asiduidad por vía telefónica, que había recibido la visita del abuelo del menor.

Otro de sus hermanos, J. O. B., coincidía con su hermana en haber cortado la relación con el acusado el mismo día de la muerte de la madre. Según explicaba, en el año 2015, se "sorprendió bastante" al ver a Antonio respondiendo sobre el caso en un programa informativo, en el que se presentaba como testigo de la desaparición de Yeremi Vargas.

Este mismo hermano hizo constar ante el equipo investigador que conocía al padre del pequeño, Juan Francisco Vargas, desde años antes del suceso, así como a la madre, Ithaisa Suárez, ya que trabajó con el primero en una empresa de construcción. De hecho se desplazaba en muchas ocasiones a la obra, "para recoger al que por entonces era su marido", según reza en las diligencias.

Por último, el abogado de la familia espera, según informaba ayer, que el Juzgado responda en los próximos días a la petición de formalizar un careo entre el Rubio y sus compañeros de celda, tanto el de la prisión de Algeciras, que le logró arrancar las primeras confesiones, como luego el de la cárcel de Juan Grande, y cuyas declaraciones le han implicado en la desaparición del niño.

El letrado también aguarda a que el juez decida por la petición de reconstrucción de los hechos ocurridos el 10 de marzo de 2007 a partir del relato de un testigo.