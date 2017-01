La pregonera del Almendrero reivindica el amor a la naturaleza

La exconcejal Constanza Martín Santana, que recogió también su Almendra de Plata junto a Ramoncito Martel, inició ayer el pregón de las Fiestas del Almendro en Flor de Valsequillo hablando del origen del árbol y después hizo una comparación entre el venerado árbol y las personas. "Resulta muy curiosa la similitud que tiene el almendrero con el ser humano. Tiene una temprana floración y se recoge el fruto, nueve meses después desde el comienzo de su floración. También, los seres humanos vemos la luz después de nueve meses de gestación", leyó Martín.

La pregonera recordó cómo nacieron las fiestas del almendro en flor en Valsequillo: "corrían finales de los años sesenta, cuando los jóvenes de Tenteniguada, nos reuníamos día tras día, después de llegar del trabajo, para realizar actividades culturales y ofrecerlas a lo que nosotros llamábamos nuestro pueblo de Tenteniguada", relató la pregonera. "Valsequillo quedaba muy lejos y San Mateo más de lo mismo".

"Comenzamos a valorar que no teníamos que pedir permiso a nadie, ni al cura, porque no era a ningún santo al que se adoraba, ni al alcalde, porque no coincidía con ninguna fiesta patronal", rememotó Constanza Martín. "Tuvimos claro que a lo que teníamos que adorar era a la Madre Naturaleza, que nos estaba ofreciendo una gran belleza".

"Pero poco menos se vio como una locura que hiciéramos fiesta en esa época del año porque en el mes de enero-febrero, dependía de cuando florecieran los almendreros, con el frío que hacía, a esa fiesta no iría nadie", repasó y revivió como se pudieron en marcha: la música a cargo de David Peñate; el reparto de almendras, flores y comida "corría a mi cargo"; ventorrillos y ordeñada de Damián Corujo; Fernando Toscano y Armando Peñate, el exterior "y todos acompañados de los jóvenes de Tenteniguada".

Y con el correr de los años y viendo el auge que cogían las fiestas, el Ayuntamiento de Valsequillo decidió que también se harían las fiestas en el casco y entonces nació La Ruta del Almendro en Flor. "O Almendrero, como lo llamamos por aquí", dijo. "Gracias a la intervención del Ayuntamiento y a la colaboración ciudadana, podemos admirar esos ventorrillos, donde los artesanos nos muestran que todo no está perdido", anímó a a sus vecinos Constancia Martín. Y puso de ejemplo a Ramón Martel Dávila, "una persona afable, cariñosa, muy humana y ha contribuido además en cada fiesta a iluminar nuestros cielos, poniendo luz y color", Ramoncito el fueguista, "como todos lo conocemos por aquí". Me gustaría que siguiera siempre estando ahí, dando luz y color a nuestras fiestas, aunque también sabemos que su legado está bien asegurado en sus hijos", remató la pregonera.

La fiesta sigue hoy y mañana por Laa Barrera, el Casco, Las Vegas y Tenteniguada. Mañana domingo, día principal de la fiesta, al programa se sumarán los deportes autóctonos, el folclore y la gastronomía, asi como la popular y seguida exhibición de la trilla.