Ojeda frecuentaba el vertedero donde se cree que tiró el cadáver de Yeremi

El Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana acogió ayer la última jornada de la ronda de declaraciones judiciales solicitada por el juez José Manuel Díaz Pavón en el marco de la instrucción del caso contra Antonio Ojeda como presunto autor de la desaparición del menor Yeremi Vargas. Tras dos meses de comparecencias con más de 30 testigos, el magistrado dio por concluidas estas diligencias con la toma de declaración a los cinco últimos previstos.

Entre los declarantes de este lunes se encontraba un chatarrero que pudo confirmar que el investigado solía frecuentar el vertedero ubicado en Juan Grande, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, para recoger residuos metálicos que después llevaba a una planta de reciclaje en Arinaga (Agüimes). Ayer también declaró ante el magistrado un responsable del mismo vertedero que reconoció que el recinto no se encuentra vallado en la totalidad de su perímetro y que es posible acceder a él sin control en determinados puntos. La relevancia para el caso de estas declaraciones estriba en las conversaciones que Ojeda mantuvo en prisión con uno de sus compañeros de celda, a quien le habría explicado que éste era el mejor sitio de la Isla para deshacerse de un cadáver.

Además de estos dos comparecientes, ayer también prestó declaración en la sede judicial de Maspalomas un empleado de una subcontrata del Ministerio de Defensa que en 2007 conducía un Seat Toledo blanco que Ojeda aseguró haber visto en las inmediaciones de la casa de Yeremi el día de su desaparición, el 10 de marzo de 2007. Este testigo ratificó ante el juez la declaración que había prestado ante la Guardia Civil en junio de 2016 según la cual ese día, que era sábado, él no se encontraba trabajando y por lo tanto no disponía del vehículo, que no era de su propiedad sino de la empresa. La Benemérita ya comprobó documentalmente este extremo, que también será confirmado por el Juzgado. La última persona en declarar este lunes fue una persona que trabajaba en el desaparecido bar Nisio, cercano a la casa de Yeremi y en el que era habitual la presencia de Antonio Ojeda en las fechas en las que desapareció el menor, aunque no pudo aportar información relevante sobre el caso.

Fin de las diligencias

Con las declaraciones de estos cinco testigos concluye la ronda de diligencias previas que el juzgado había solicitado, aunque la instrucción no se da por cerrada todavía. El juez aún ha de responder a la petición para realizar sendos careos que enfrentarían Antonio Ojeda con los dos presos que han declarado ante el juez durante las últimas semanas.

Uno de ellos, recluso del centro penitenciario Las Palmas 2, declaró que el investigado se derrumbó cuando conoció la sentencia que le condenó a cinco años de prisión como autor de un delito de abusos sexuales a un niño en 2012, momento en el que reconoció que a Yeremi tuvo que "desaparecerlo". El otro reo, con quien el también conocido como Juan el Rubio compartió celda en dos prisiones gaditanas y que fue a quien explicó que el vertedero era el mejor sitio para deshacerse de un cuerpo, contó al juez que según Ojeda la responsabilidad de la muerte de Yeremi recaía sobre un vecino suyo y que él sólo había sido testigo parcial de los hechos.