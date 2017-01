La Policía Local de Guía desmiente una huelga encubierta

La Policía Local de Santa María de Guía desmintió ayer, a través de sus representantes sindicales, que esté realizando en la actualidad una huelga encubierta. Eso sí, aclararon que los agentes locales presentan las bajas médicas, según ellos, "por los problemas de tensión y ansiedad" que sufren por la situación laboral en la que se encuentran en la actualidad en dicho cuerpo de seguridad. Además, mostraron y puntualizaron sus discrepancias con el actual alcalde, Pedro Rodríguez, y aclararon los motivos de su malestar.

El representante sindical de la policía local, Francisco Castellano, acompañado por varios agentes, frente a las dependencias policiales , ofreció ayer una rueda de prensa, para dar la versión del cuerpo sobre el conflicto laboral que se mantiene con el Consistorio.

Según el representante sindical, el alcalde de Santa María de Guía, en "un alarde de populismo", decidió acudir a los medios de comunicación, abanderando datos objetivos, que consideran cercenados por su interés particular, "sin detenerse a explicar los detalles, como son los nombramientos de servicios extraordinarios por falta de personal".

Francisco Castellano indicó que el principal escollo que existe en las negociaciones "es el referente al cuadrante", ya que la representación sindical presentó una propuesta de índice corrector aplicado a las horas nocturnas trabajadas, "permitiendo acumular después de cinco noches trabajadas el disfrutar de un saliente", ya que ahora, tras terminar su semana de noche, a las siete de la mañana del sexto día, empieza a contar su día libre, teniendo que volver a trabajar a las tres de la tarde del día siguiente.

El representante sindical hizo hincapié en que la policía "no está pidiendo más dinero, sino un día para poder descansar, y reponer fuerzas", ya que desde hace años, por escasez de recursos humanos, "acumulamos horas de trabajo sin apenas poder descansar", ya que se llegó al extremo de que se les denieguen días de vacaciones y de asuntos propios.

Castellano aseguró también que la presentación de bajas masivas "no responde a una huelga encubierta de los agentes, sino que responde a que muchos de ellos presentan problemas de tensión y ansiedad, por la situación laboral" que están viviendo.

También mostró el malestar de la Policía Local por las declaraciones del alcalde en las que se les acusaba "de chantajista".

"Abierto al diálogo"

Por su parte, el alcalde, Pedro Rodríguez, manifestó a este periódico que él está "abierto al diálogo" con los agentes, y que para ello convocó una mesa de negociación "para la próxima semana, exactamente para el día 10 de febrero". "Podemos buscar todas las medidas posibles que beneficien a los agentes, pero también a los ciudadanos de Santa María de Guía", agregó.

"En esa mesa de negociación haré mi propuesta. Claro que estoy de acuerdo a la conciliación con la vida familiar. Pero no hay que olvidar que ellos son servidores públicos y tienen obligaciones", apuntó.

El primer edil recordó que tuvo que hacer público a los ciudadanos que "varios días" no habían agentes que trabajasen, sea por libranzas o por presentar bajas médicas. "Prefiero no calificar lo que hacen. El médico sabrá si están enfermos o no. Lo que está claro es que no pueden haber tantas ausencias y días sin policías en su puesto de trabajo", señaló Rodríguez, quien recordó que recientemente se cerró el plazo para presentarse los aspirantes a las tres plazas convocadas para la Policía.

Así mismo indicó que el tema del cuadrante "no es así de simple, de coger un día más. Después de trabajar un fin de semana, tienen otro libre. Y cobran un complemento específico por esas noches trabajadas de casi 300 euros", concluyó.