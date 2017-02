La policía detecta que Guedes movía el doble de dinero que ganaba como edil

La Policía Nacional detectó en las investigaciones del 'Caso Paraíso' que el ex concejal de Vías y Obras del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Francisco Guedes, movía en sus cuentas bancarias más del doble del dinero que percibía por su cargo público. El agente que indagó sobre el patrimonio de 'Pacuco' observó que de 2002 a 2007 el ex edil obtuvo unos ingresos de 845.000 euros, mientras que sus retribuciones por su cargo ascendían a 368.226 euros.

Este testigo, que declaró ayer junto a otros seis policías de la Comisaría de Maspalomas, en la vista que se sigue en la Audiencia de Las Palmas por este trama, que se destapa en junio 2007 con el cerco a las oficinas municipales y la detención de Guedes , entre otros implicados, examinó además, el patrimonio de otros encausados como el ex secretario accidental del citado Ayuntamiento, Antonio Muñiz, y el hijo del ex edil socialista, Jonás Guedes. En el caso de Muñiz también llama la atención a la policía como maneja unos 580.000 euros de 2002 a 2007 cuando su salario sólo le reporta unos ingresos de 389.919 euros.

En el seguimiento que se hace a las cuentas de la empresa de los Guedes, 'Excursiones Marítimas S.L. propietaria del barco 'Atlantis', cuya reparación costea, según el escrito de acusaciones, el director de Mazotti, Alejandro Navarro, implicado en el mismo caso, se averigua como hasta 2005 declaró unas pérdidas de 55.000 euros, y como recibe de 2006 a 2007 unos ingresos de 200.000 euros que efectúa la empresa Mazotti, para que se pudiera abonar a Reparaciones Navales el arreglo del buque, y en 2007 otras aportaciones por valor de 143.000 euros por las excursiones que realiza el barco. Queda registrado también una transferencia de la empresa de Navarro de 30.500 euros, que estaba destinada a promocionar el Club de Lucha de Castillo de Romeral.

"Mazotti pagaba todo"

"Mazotti pagaba todo lo que tenía que ver con la empresa de Guedes" destacó en la misma sala de la Audiencia otro inspector policial, que participó en este caso desde que el ex edil de Acentejo Sureño, Juan José Cardoso, y otro dirigente del mismo partido, Manuel Herrera Quintana denuncian en octubre de 2006 en la Brigada de Maspalomas hechos "delictivos" que implicaban 'Pacuco' como la construcción de un muro lindero, obras en una vivienda, la compra de un barco, y el uso "fraudulento" de personal del Ayuntamiento.

Aunque el dueño de Mazotti siempre ha mantenido que su intención fue crear una sociedad con Guedes, este testigo policial destacó que resultó "extraño" como en la contabilidad de Excursiones Marítima de 2005 a 2006 no figuran los ingresos de esta constructora, pese a que a lo largo de siete meses de 2006 a 2207 efectúa pagos por valor de 240.000 euros.

Cuando la defensa de uno de los encausados intentó advertir que los beneficios que obtuvo Alejandro Navarro por la adjudicación de la segunda fase de la urbanización de Poblado Cesa, en El Pajar, donde ya había hecho las primeras obras, no compensaba las "dádivas" que dio el constructor a Guedes, el inspector policial insistió en que el empresario tenía muchos intereses en el municipio porque también tenía otros proyectos como una promoción de 56 viviendas en El Tablero de Maspalomas.

Volvieron a poner de relieve los testigos como el grupo de gobierno (PSOE. NC, CCN) no tuvo en cuenta a la hora de encargar las obras de la segunda fase de Poblado Cesa el informe de la interventora Tania Naya Orgueira, que advierte que la Ley de Contratos obliga a realizar una subasta y no una adjudicación como se hizo. Esta interventora que no ha declarado aún, entregó documentación en sede judicial en 2008 que implican al ex edil nacionalista José Juan Santana por no incorporar el informe al expediente.

El policía que investigó el patrimonio de los acusados también redactó el atestado relacionado con el campo de fútbol, de 5 de mayo de 2010, y concluyó que "todo se hizo con ánimo de obviar los procedimientos legales" para adjudicar a Antonio Hernández la venta de ese solar a partir de los pagos que efectuaron, en dinero o en "especie", él y su hijo Esteban, también acusado, a Guedes y Muñiz.

Desveló este testigo que en la casa del empresario, se encontró durante los registros, una libreta en la que tenía anotadas las obras realizadas en la casa de 'Pacuco' y el aporte de material al barco en 2006. También dijo que apareció un cheque de 144.000 euros para la compra del campo de fútbol al Ayuntamiento, y en la chequera un talón de 12.000 euros que es uno de los dos que pudo entregar a Muñiz por intervenir a su favor en esta operación, que no se llegó a resolver porque acabó el mandato. Contó como Hernández dijo todo a una vidente llamada Salomé.

El juicio se reanuda el próximo 7 de febrero con más testigos.