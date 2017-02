Confeti para la Candelaria

Devoción religiosa y ambiente jaranero se combinaron ayer en Ingenio para celebrar la jornada principal de sus fiestas patronales. Hubo tiempo para la tradicional procesión en la que las tallas de la Virgen, San Blas y San José recorrieron las empinadas calles del casco de la villa, pero también para disfrutar de una paella popular elaborada para 300 comensales y de una verbena vespertina bajo la gran carpa de la plaza.

Una gran nube gris se acercaba desde el norte y otra no menos oscura lo hacía desde el sur ayer por la mañana hasta que las dos, arrastradas por el viento, acabaron por juntarse sobre el cielo de Ingenio. Parecía un mal augurio en pleno día grande de las fiestas de la Candelaria -hubo quien lo comentó, no sin cierta sorna, a las puertas de la iglesia parroquial- pero la lluvia no aguó el gran evento de la jornada, la procesión que llevó la imagen de la virgen por las empinadas calles del casco de la villa junto a las tallas de San Blas y San José. El recorrido mariano había comenzado pasado el mediodía, una vez concluida la misa cantada por Coros y Danzas que por casi una hora ofició Manuel Ramírez Medina, párroco de Doctoral, en una iglesia de la Candelaria abarrotada de público. A las puertas del templo se quedaron quienes no pudieron acceder, como María Santana, artenarense de nacimiento y santaluceña de adopción, que a sus 80 años recién cumplidos regresaba por primera vez a las fiestas de Ingenio tras cinco décadas de ausencia. Mientras aguardaba el comienzo de la procesión, en su mente se agolpaban los recuerdos de los duros tiempos en los que tenía que trabajar "hasta las cinco de la mañana en el almacén de don Juliano en Las Majoreras". En el lateral de la parroquia, mientras el cura procedía a cumplir con los ritos eucarísticos prescritos por el misal, los miembros de la Sociedad Musical Villa de Ingenio se iban congregando en torno a su director, José Buceta, para coordinar el comienzo de la procesión hasta que las tallas fueron surgiendo una a una por la puerta principal al son de la Marcha Real. Fue entonces cuando Jesús Monzón dio forma musical a una emotiva versión del Ave María de Schubert con la que arrancó la comitiva. La suya no fue la única voz que sonó a lo largo del recorrido: antes de enfilar la calle del Doctor Juan Espino Sánchez y una vez que comenzó la bajada, Paco Pérez e Isabel Hernández entonaron canciones tradicionales canarias. La procesión continuó hasta llegar al Casino, donde los vecinos, como es costumbre, lanzaron unos pétalos de rosa para celebrar la llegada de las tallas. Tras esta parada de rigor la comitiva continuó su camino por la calle Calvo Sotelo, en la que las flores volvieron a llover sobre las tallas. Quedaba poco para llegar a la plazoleta del Cuarto. Una gran alfombra artística religiosa elaborada con sal de colores por la asociación de vecinos de la zona aguardaba allí la aparición del séquito. Esta fue la última parada que realizó la procesión antes de regresar a la plaza de la Candelaria, donde el público que había optado por esperar allí a la comitiva iba ocupando los mejores lugares desde los que ver la llegada. A las dos de la tarde, con las tallas colocadas a los pies de la escalinata de acceso a la iglesia, dio comienzo el desfile que las reses premiadas en la feria de ganado que se había celebrado a primera hora de la mañana en La Cantonera realizaron frente a la Virgen. Había vacas, toros, terneras, bueyes y burros, pero también una selección de aves singulares que sorprendió a los niños que contemplaban el cortejo. Aunque toda la comitiva estaba ya de regreso en la plaza, la procesión no había concluido todavía. Faltaba un último detalle, quizás el más novedoso de este 2017: el confeti con la que despidieron durante un minuto a las tres tallas que habían procesionado por todo el pueblo. Aunque por momentos el viento parecía jugar en contra de la escena, los asistentes quedaron sorprendidos por el efectismo de este colofón. A esas alturas del día el hambre acuciaba y no hacía falta ir demasiado lejos para comprobarlo. Había quien guardaba cola pacientemente desde una hora antes en la carpa de la plaza para probar la paella que alegró a los 300 comensales que pudieron dar buena cuenta de ella. Mientras todo esto ocurría, Yeray Socorro daba comienzo a la verbena que se alargó durante buena parte de la tarde. Ya por la noche Esther Ovejero dio vida a su espectáculo Chaveleando en el mismo espacio. Ingenio se despide este fin de semana de las fiestas de la Candelaria y San Blas con animaciones infantiles, degustación de postres caseros y la actuación de Dani Calero. El concierto de la Sociedad Musical Villa de Ingenio el sábado en el centro cultural Federico García Lorca pondrá mañana el broche de oro a las fiestas.