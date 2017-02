Los consejeros de Podemos muestran a Morales que son irreconciliables

Los cuatro consejeros de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria confirmaron ayer al presidente Antonio Morales su ruptura en dos bandos irreconciliables, lo que obliga a los otros dos socios del pacto tripartito -NC y PSOE- a optar por una de las dos facciones para garantizar la estabilidad del gobierno.

En una reunión del grupo de gobierno que apenas duró 20 minutos, Miguel Montero e Ylenia Pulido comunicaron al presidente que seguirán las directrices del partido expuestas el día anterior por la secretaria general de Podemos, Mari Pita. Por su parte, el expulsado Juan Manuel Brito, al que apoya María Nebot, insistió en que no entregará el acta y que pretende seguir en el gobierno como consejero no adscrito.

Meri Pita acusa a Brito de "tránsfuga" y ha emplazado a Morales a destituirlo de sus cargos de vicepresidente segundo del Cabildo y responsable de las áreas de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana. En caso contrario, Podemos dará por roto el pacto tripartido y sus consejeros abandonarán el gobierno insular, aunque es previsible que María Nebot no siga esas directrices y se enfrente también a la expulsión.

Ante la actitud de los dos bandos, el presidente reiteró que tomará una decisión tras consultar a los demás socios y conocer los informes que ha encargado a los servicios jurídicos y al secretario de la corporación, aunque no ha fijado plazos. Morales, según las fuentes consultadas, no esconde que quiere mantener a Brito en sus puestos, pues Podemos ya ha notificado su expulsión y eso conlleva el pase automático a los no adscritos.

La discusión jurídica es si Brito puede seguir o no en el gobierno. Podemos y todos los grupos de la oposición entienden, de acuerdo con la Ley de Cabildos y el pacto antitransfuguismo, que no puede tener cargos ni percibir un sueldo público, mientras que los servicios jurídicos del Cabildo ven alguna posibilidad de mantenerlo.

El portavoz de Nueva Canarias, Carmelo Ramírez, achacó la crisis del tripartido "a problemas internos de Podemos" y recordó que el enfrentamiento entre esos dos bandos "no es nuevo, pero ahora se ha trasladado al Cabildo". Ante ello, Ramírez adelantó que el grupo de gobierno se fija el objetivo de "garantizar la estabilidad y la buena gestión". Tras escuchar a Podemos, se consultará a Brito, al PSOE y a NC para después "hacer una valoración política y jurídica, pues la decisión que se adopte tiene que garantizar la legalidad del procedimiento y la estabilidad de la institución".