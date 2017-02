Tejeda recibe a más de 20.000 visitantes

Más de 20.000 personas disfrutaron este fin de semana de la 47ª Fiesta del Almendro en Flor celebrada en Tejeda y que ha vuelto a reventar los registros de asistencia de los últimos años. La oferta atractiva de tradiciones vernáculas, la gastronomía o la artesanía, sin olvidar la belleza de uno de los pueblos más bonitos de España, han convertido al municipio cumbrero en punto de encuentro de quienes optan por las fiestas del país y buscan algo más que sol y playa. La interminable procesión de vehículos llegados al pueblo y el afán de aparcar de sus conductores evidenció que las ganas de parranda no cesan.

"Hoy [ayer para el lector] se ha superado con creces los 11.000 visitantes que vinieron ayer sábado a la fiesta y ya se puede ver cómo está la calle principal llena de gente para comprobar que, un año más, la aceptación de los actos programados atraen a cada vez más personas", explicaba Ezequiel Rodríguez, concejal de Prensa del Ayuntamiento de Tejeda, entre contento y apurado por todo el trabajo que se le venía encima.

El gentío que subía y bajaba por la principal vía del pueblo no dejaba dudas del éxito alcanzado durante las dos jornada de su desarrollo. Los puestos, como el sábado, estaban a rebosar de público deseoso no solo de degustar la tortillas de carnaval, la miel, el queso, el vino, garbanzadas, potaje de berro o caldo de pollo, al simbólico precio de un euro y que, literalmente, le quitaban de las manos a los encargados de distribuirlo a los comensales, que salían con una tarrina en una mano y una bebida en la otra para buscar un buen sitio donde, a cubierto de la multitud, pudieran comer y beber sin agobios. Harto difícil, para no decir imposible, se presentaba la iniciativa. Aunque sí hubo quien lo consiguió y se deleitó sentado en una escalera del conduto elegido.

Más alejados del bullicio, los aparcamientos habilitados por el Ayuntamiento se hicieron insuficientes para acoger a tanto vehículo, a pesar de que se había previsto bastante espacio para hacer más llevadera la llegada. Al precio de tres euros por vehículo, miembros de los colectivos tejedenses elegidos por sorteo recaudaban esa cantidad que, como apuntaba el alcalde, Francisco Perera, "la destinarán a la realización de sus actividades durante este año".

Los que no quisieron pagar o no lograron hueco, estacionaron donde pudieron. Un reguero de vehículos que se extendía a lo largo de la carretera y que obligó a sus ocupantes a darse un buen paseo para participar en la fiesta. Sin duda, una de las imágenes del día: una línea desigual y serpenteante -por las curvas- de diferentes modelos de turismo y caravanas que se extendía a más de un kilómetro de Tejeda y que tuvo como testigo al roque Bentayga, impasible desde su altura de lo que abajo acontecía.

En la fiesta, las parrandas amenizaban por segundo día en diferentes zonas de la calle principal a los miles de transeúntes que, como el sábado, caminaban con cierta dificultad para no tropezar con el prójimo, que era numeroso. Los puestos de degustación volvieron a ser asediados por sus visitantes. El caldo de pollo de Margarita Medina, del barrio de Peña Rajada; las sardinas asadas de El Cairete, del barrio del Carrizal de Tejeda, donde Isaac Pérez y Andrés González, entre otros atendían a quienes ya formaban cola para acceder al plato a un euro compuesto por una sardina, dos papas arrugadas, dos trozos de bizcocho y mojo de almendra; el arroz con leche preparado por la asociación El Espinillo, barrio a pies del Bentayga también volvía a agotarse, comentaban Yaiza y sus compañeros mientras iban colocando los vasos de plástico en los que servía este postre, "que ha dejado encantados a todos los que lo han probado" o el potaje de berros o el pan de papa con mermelada de naranja dulce de Puri y sus compañeros del barrio de El Chorrillo mostraron el potencial gastronómico del municipio, uno de sus grandes reclamos.