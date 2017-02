El viento y el fuerte oleaje ponen en alerta naranja a todo el Archipiélago

El temporal de lluvia, viento y fenómenos costeros que afecta al Archipiélago canario durante todo este fin de semana dejó ayer chubascos dispersos, de hasta 35 litros por metro cuadrados en zonas de La Palma y Tenerife, y ha obligado al Gobierno de Canarias a ampliar la situación de alerta a hoy domingo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha declarado el aviso naranja -riesgo importante- por vientos y fuerte oleaje en casi todo el territorio de la Comunidad Autónoma y mantiene el aviso amarillo por lluvias en Gran Canaria y en las cuatro islas occidentales.

Las precipitaciones de ayer sábado se concentraron en las primeras horas de la mañana y de forma discontinua. En Gran Canaria se recogieron 13,4 litros en la estación meteorológica de Las Tirajanas, 10 en Tasarte, 8,2 en Cruz de Tejera y 5,8 en el Pico de Las Nieves, cifras mucho menores que las acumuladas el viernes en lugares como Teror (34,2) o Valleseco (30,4). También se registraron chubascos en el Noroeste, el Sur y la capital, pero los cielos se despejaron a mediodía y las temperaturas en las zonas costeras alcanzaron hasta los 22 grados de máxima, según datos de la Aemet.

En Lanzarote, el mal tiempo obligó en la mañana de ayer a desviar al aeropuerto de Fuerteventura seis vuelos que tenían previsto aterrizar en Guacimeta. Un avión procedente de Bélgica del turoperador Thomas Cook, dos de Ryanair que salieron de Gran Bretaña, dos de Vueling (uno desde Sevilla y otro desde Oviedo) y uno de la compañía canaria Binter que partió desde Tenerife Norte tuvieron que aterrizar en el aeropuerto majorero, informaron fuentes de AENA. A las 10.30 horas se registraron en Guacimeta rachas de viento de 71 kilómetros por hora, según la Aemet, y las precipitaciones acumuladas durante el día sumaron seis litros en esa zona. El tráfico en el aeropuerto conejero comenzó a recuperar la normalidad después del mediodía.

Por otro lado, el fuerte oleaje desaconsejó el baño en la playa de La Garita (Haría), donde ondeó la bandera roja, al igual que en las playas del municipio de Teguise y en Puerto del Carmen (Grande, Los Pocillos, Matagorda y Chica), en Tías, además de El Reducto (Arrecife) y en La Graciosa.

Las conexiones marítimas funcionaron en los puertos de La Graciosa, Playa Blanca y Arrecife, aunque en este último con alguna dificultad. Entre Playa Blanca y Corralejo (Fuerteventura) solo operó el barco de Naviera Armas. El ferry de Fred Olsen, Bocayna Express, se encuentra en parada técnica, prevista desde hace varias semanas.

En Arrecife, una barquilla de 3,20 metros de eslora que estaba fondeada frente el antiguo Parador de Turismo quedó a la deriva y sus propietarios la recuperaron a unos 30 metros de distancia del Puente de Las Bolas, al haberla desplazado el mar unos 120 metros. Francisco Aguilera se encargó de remar para llevarla a su fondeo inicial, mientras que desde tierra su primo Gastón Martínez lo guiaba con una cuerda. También en Arrecife, los bomberos retiraron la caperuza de una farola que estuvo a punto de desprenderse en la calle Salamanca.

Las precipitaciones se registraron en torno a las once de la mañana. En La Graciosa cayeron entre 10 y 12 litros por metro cuadrado acumulados durante el día y la racha de viento más fuerte fue de 51 kilómetros por hora, señaló Victoriano Hernández, colaborador de la Aemet en la octava isla. En Lanzarote la racha de viento más intensa se produjo en Tinajo (84 kilómetros por hora) a las 10.20 horas, mientras que el municipio donde cayó más agua fue el de Haría, con 13 litros acumulados a lo largo de la pasada jornada.

La agencia meteorológica prevé que el temporal del Atlántico se intensifique hoy domingo con chubascos que pueden ser localmente fuertes y con tormentas ocasionales en Gran Canaria y en las cuatro islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con intensidades que podrán superar los 15 a 20 litros por metro cuadrado en una hora. Sin embargo, el principal riesgo para la población es el viento, que puede alcanzar los 75 kilómetros por hora y rachas de hasta 90 kilómetros en amplias zonas.

El estado de la mar en las costas también se prevé especialmente adverso, con vientos del oeste y suroeste de fuerza 7 y 8, con olas de 4 a 5 metros.

Ante ello, el Cabildo de Gran Canaria acordó a mantener cerradas sus zonas de acampadas, áreas recreativas y albergues. El gobierno insular activó desde la madrugada de ayer su Plan de Emergencias en fase de alerta y permanece pendiente de la evolución de la situación, coordinado con el resto de las administraciones para afrontar cualquier circunstancia derivada de esta predicción meteorológica.

Por su parte, el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria anunció la suspensión de todas las actividades deportivas programadas para hoy en la capital, también en previsión de incidentes por el fuerte viento.

El Ayuntamiento de Mogán suspendió todas las actividades del fin de semana, en concreto la celebración de los dos espectáculos musicales y el Quinto Encuentro de Mountain Bike.

Ante el temporal en la costa, el Gobierno de Canarias aconseja a la población proteger su vivienda ante la posible invasión del agua del mar; no situarse en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas; evitar la pesca en zonas de riesgo; no circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa; y nunca bañarse en playas apartadas o que no conozca suficientemente, porque puede haber remolinos locales.