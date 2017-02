Los farmacéuticos lanzan una campaña para enseñar a los turistas a distinguir un establecimiento sanitario

El presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Canarias, Juan Ramón Santana, advierte en Maspalomas de la confusión que genera entre los visitantes la coexistencia de farmacias con establecimientos que no están autorizados por Sanidad para dispensar medicamentos en las zonas turísticas.

"Tras las denuncias recibidas en este último año, hemos llegado a la conclusión que no tiene la misma asistencia farmacéutica un turista que un residente canario. El visitante entiende que un establecimiento sanitario se distingue por unos símbolos universales, que también presentes en su país de origen, pero cuando acude durante sus vacaciones a establecimiento no autorizado no se le resuelve sus problemas de salud de forma adecuada e incluso se le genera más confusión", explica en el centro cultura de un municipio que recibe al año más de dos millones de turistas.

La regulación de la señalética de las farmacias, de tal forma que el visitante pueda diferenciar claramente un establecimiento sanitario del resto de negocios vinculados al sector, se ha convertido en un imperativo. El Colegio de Farmacéuticos ya se ha reunido con todos los grupos políticos con representación en el Parlamento para elaborar una Proposición no de Ley (PNL) al respecto.

Mientras se tramita esta propuesta, los profesionales han optado por lanzar una campaña informativa en las redes sociales que pone el acento en que en España las farmacias son los únicos establecimientos autorizados para la dispensación de medicamentos. Con la difusión de este material audiovisual, los visitantes podrán reconocer en su país de origen las señas de identidad (logotipo) que diferencia a un establecimiento sanitario del resto y, por lo tanto, decidir libremente si desea acudir a una farmacia o al resto de negocios (parafarmacia o herbolarios) que operan en el mercado.

Esta iniciativa está acompañada de la distribución de folletos editados en tres idiomas en hoteles, consultas médicas o la Oficina Insular de Turismo de los municipios de Mogán y San Bartolomé de Tirajana. Estos carteles contienen un código QR que permite a los turistas la localización de las farmacias más cercanas.

Según recuerda Santana, el modelo de farmacia que existe en España es un sistema innovador, cercano y de calidad que atiende a más de dos millones de personas al día y es pionero en el uso de nuevas tecnologías. "Además es uno de los mejores del mundo", concreta. El 99% de la población dispone de una farmacia muy cerca. Hay un establecimiento sanitario por cada 2.000 habitantes, con guardias de 24 horas los 365 días del año. No se ha de olvidar, que España es pionera en el mundo en cuanto a la implantación de la receta electrónica. Un sistema que facilita el seguimiento de los tratamientos y la conexión entre todos los puntos de atención sanitaria. En este modelo existe "un control integral de los medicamentos, desde su almacenamiento hasta su distribución y dispensación que garantiza la mayor seguridad. Dicha distribución realiza 2.000 rutas, equivalentes a 14 vueltas diarias al mundo, y asegura la disponibilidad de cualquier medicamento en unas horas en el país", según un vídeo explicativo proyectado durante la rueda de prensa.