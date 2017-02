La Isla elige Hijos Predilectos a Faustino García Márquez y Sebastián Grisaleña

El arquitecto Faustino García Márquez y el empresario Sebastián Grisaleña Sánchez serán elegidos el próximo viernes como Hijos Predilectos de Gran Canaria y recibirán la distinción el 17 de marzo, durante la celebración del 104 aniversario del Cabildo. Los galardones de Hijos Adoptivos de la Isla recaerán en la especialista en arte cántabra Clara Muñoz Jiménez, a título póstumo, y en el músico palmero Luis Morera.

Los premiados este año con el Can de las Artes serán el escritor Ángel Sánchez Rivero y la figurinista María Araujo, mientras que el dermatólogo Cristóbal del Rosario y la investigadora Luisa Fanjul Rodríguez recibirán el Can de las Ciencias, según informó el presidente del Cabildo, Antonio Morales, tras la reunión de la comisión de Honores y Distinciones.

Los distinguidos con el Roque Nublo de Gran Canaria en el Ámbito Social serán el Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Materno Infantil y el Colegio San Ignacio de Loyola. En el Económico se distingue en esta ocasión al Cuerpo Consular de Las Palmas y a la Heredad de Aguas de Arucas-Firgas.

Los tres Roque Nublo del Deporte serán para el entrenador Pacuco Rosales, la Agrupación Deportiva de Personas con Discapacidad (Econy) y el árbitro de baloncesto Juan Carlos Arteaga Vizcaíno. El Folclórico ha recaído en el timplista Germán López, el Turístico en el fotógrafo Tullio Gatti, y el de Solidaridad Internacional en la cooperante Josefa Farray Cuevas.

La comisión de Honores y Distinciones del Cabildo aprobó ayer, por consenso, el reconocimiento a colectivos y personas que han destacado por su contribución a la sociedad grancanaria desde distintas áreas, una propuesta que deberá ser ratificada en el próximo Pleno de la corporación insular.

Premiados

"Este premio es el honor más grande que puede recibir un grancanario", comentó Faustino García Márquez, uno de los principales artífices de las leyes autonómicas sobre ordenación del territorio, medio ambiente y turismo. Ya jubilado, sus últimas responsabilidades fueron la de director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y de Lucha contra el Cambio Climático, de la que dimitió por discrepancias con el Gobierno regional de Paulino Rivero, y jefe de servicio de Ordenación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente. En los últimos meses se ha significado por su oposición a la Ley del Suelo.

"Nunca he sido insularista, me consideró de todo el Archipiélago canario, pero siempre he considerado que esta es la isla más hermosa en la que uno puede nacer y he tenido la inmensa suerte de conocerla y recorrerla, tanto por mi trabajo como por las caminatas con mis amigos", apuntó.

Tras insistir en que Gran Canaria "es una isla maravillosa, aunque lamentablemente es poco apreciada por sus propios habitantes", García Márquez confesó que "es muy emocionante el hecho de que sea el gobierno de tu Isla el que te conceda este honor".

Sebastián Grisaleña, expresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y uno de los referentes del sector de la importación y distribución de productos alimentarios, se mostró "agradecido" y "muy orgulloso" por el galardón de Hijo Predilecto. A su juicio, sus méritos son haberse rodeado "de buena gente y trabajar por el bien común son otro interés que la labor bien hecha". Futbolista antes que empresario, sostuvo que aprendió el concepto de solidaridad en los campos de juego y en la educación de sus padres.

Luis Morera, líder del grupo Taburiente, reconoció sentirse "emocionado" al conocer el premio, aunque añadió que "siempre" ha tenido el sentimiento de que Gran Canaria le acoge con un hijo. "En cada visita he sido recibido con los brazos abiertos, primero en la etapa de Taburiente y después en mis actuaciones individuales, por lo que siento una felicidad inmensa y estoy muy agradecido", declaró el músico palmero, quien recordó que sus estancias en la isla se remontan a las grabaciones del programa Tenderete, con Nanino Díaz Cutillas, cuando la televisión era en blanco y negro y se ponía un celofán azul para que pereciera que era en color.

"He actuado en todos los pueblos y lo que comentan los músicos en general es que Gran Canaria es muy acogedora con los músicos de las otras islas, cosa que no ocurre tanto en las demás", resaltó Morera, que en sus comienzos convirtió en canciones los poemas de Agustín Millares.

A título póstumo, el Cabildo reconocerá como Hija Adoptiva a Clara Muñoz, fallecida en diciembre de 2015. Licenciada en Historia Contemporánea y en Historia del Arte, se consagró como crítica en este periódico de arte y centró su actividad profesional en la investigación de la arquitectura.