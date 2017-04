Más de 600 cocineros se unen para elevar el nivel gastronómico de la Isla

Más de 600 cocineros y reposteros de la isla se han unido para convertir a Gran Canaria en "destino gastronómico de primer nivel", según anunció ayer el Cabildo ante la feria Gran Canaria Me Gusta, que se celebra este fin de semana en las instalaciones de Infecar. Estos profesionales de la cocina usarán como ingredientes principales los productos de la tierra, como el gofio de Santa Brígida, aguacates de Mogán, caracoles de Agüimes, tomates de La Aldea, piña de Gáldar, berros de Firgas, fresas de Valsequillo, papas de San Mateo, pulpo de Agaete o cochino negro.



La Asociación de Cocineros y Reposteros de Gran Canaria se constituyó hace apenas un mes y se presentará en sociedad durante la Feria Gran Canaria Me Gusta, una "fuerte apuesta por la soberanía alimentaria del Cabildo grancanario que combinará la cocina tradicional con las nuevas técnicas culinarias, siempre con productos frescos de su tierra y de su mar", explicó el consejero de Desarrollo Económico, Raúl García Brink, quien animó no perderse el espectáculo en vivo cada hora de los días de feria, del viernes a domingo.



Las exhibiciones se harán en el pabellón 6 y comenzarán cada día a las 12.00 horas. La jornada del viernes comenzará con carpaccio de camarón soldado con aguacate y mangas de Mogán, elaborado por Jonay Macia (Hotel Bahía Feliz), seguido de canelón de conejo en salmorejo y bechamel de queso de Casa Pastores de Cristóbal Valido (Hotel H10 Meloneras), y atún con aguacate y wasabi, atún con pimienta negra y atún con cerezas negras y queso de cabra, todos marinados con vinos de Tejeda, elaborados por Thomas Leeb (Hotel Santa Catalina y presidente de Acyre). El barista y experto en cafetales Antonio Márquez, de la Finca Los Castaños, cerrará la mañana con sus explicaciones sobre el cultivo y las características del café de Agaete.



Por la tarde, a partir de las 16.00 horas, Sergio Jiménez (Riu Palace) preparará una 'flota' de chorizo de Teror sobre caldo de almendras, a lo que seguirá el lomo de cherne desalado sobre compota de tomate con alioli de ajos salvajes y almendra, creado por Miguel Ortega (Restaurante Valsequillo).