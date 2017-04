El PP acusa a Elena Máñez de "faltar a la verdad" sobre el centro de Taliarte

El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria, a través de la consejera Aurora del Rosario, ha acusado hoy a la responsable insular de Política Social, Elena Máñez (PSOE), de "faltar a la verdad" respecto a la situación del Centro de Día de Taliarte, en Telde.

Tanto es así que en la Comisión de Pleno celebrada el pasado 18 de abril, la consejera socialista de Política Social aseguró a preguntas del PP que no tenía constancia de que el Ayuntamiento de Telde le hubiera trasladado su decisión de mantener la gestión del centro, cuando lo cierto es que el Cabildo había recibido la comunicación oficial del Consistorio teldense el pasado 5 de abril, como consta en el registro de entrada del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria.

"Tan preocupante es que la consejera no diga la verdad en Comisión de Pleno como imaginar qué puede ocultar para hacerlo de forma tan burda, más aún cuando no se trata de un tema menor o a largo plazo, sino de un asunto tan sensible como saber quién gestionará el Centro de Mayores dentro de 15 días", explica Aurora del Rosario.

A principios de marzo, el Ayuntamiento de Telde anunció su intención de ceder al Cabildo la gestión del Centro, pero la presión de los familiares y las críticas de la oposición obligaron a dar marcha atrás al gobierno municipal de Nueva Canarias (NC), que en el Pleno del pasado 31 de marzo votó a favor de una moción presentada por el PP para que la gestión del servicio siguiera en manos del Consistorio.

"Algo no están escondiendo, pues hace un mes el Ayuntamiento de NC mantenía que la gestión se iba a ceder al Cabildo para evitar el agravio de que, pagando lo mismo, los mayores del Centro de Día de la residencia de Taliarte no recibieran los mismos servicios que el resto de usuarios. Y apenas 15 días después, cuando el PP critica tal decisión, la Corporación vota de forma unánime en contra de la cesión del centro", argumenta Aurora del Rosario.

Para consejera popular, el caso del Centro de Día de Taliarte pone de manifiesto "la descoordinación y la alarmante falta de gestión" por parte de NC y PSOE en el área de Política Social del Cabildo, "y lejos de corregir las malas mañas de quienes han jugado con los dependientes, como ya ocurrió con los cobros irregulares a varios usuarios del Centro de Mayores de Agüimes, Máñez se pone de perfil una vez más y vuelve a faltar al respeto a los ciudadanos ocultando la verdad".