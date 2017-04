Onalia Bueno, libre de imputaciones tras el archivo del ´Caso Europa´

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), ha quedado excluida de todos los procedimientos judiciales derivados de la Operación Góndola. El Juzgado de Instrucción Número 1 de San Bartolomé de Tirajana ha acordado el sobreseimiento provisional de la pieza separada referente al Grupo Europa, la última de las ocho causas por las que fue imputada en el año 2007, cuando era concejala del PP y responsable de las áreas de Vivienda y Asuntos Sociales.



Con esta decisión judicial, el llamado caso Góndola queda reducido a dos únicas piezas separadas, la de los convenios urbanísticos y la de la depuradora de Taurito, en las que Onalia Bueno no fue imputada, según explicó ayer la propia alcaldesa, quien agradeció el apoyo de los vecinos de Mogán que le renovaron la confianza en las urnas tras las graves acusaciones en su contra y "en todos los que ha creído en mi inocencia en estos diez, en especial a Ciuca y a mis actuales socios de gobierno del PSOE".



La alcaldesa también aseguró que "todas las acusaciones" en su contra ella partieron de Isabel Santiago y Juan Manuel Gabella, representantes de Nueva Canarias (NC) en Mogán Isabel, con el respaldo de la cúpula de ese partido. "Lo que nunca han podido ganar en las urnas lo han intentado conseguir con denuncias falsas en los juzgados, intentado hacer ver que en Mogán hay corrupción, pero luego la Fiscalía no ha encontrado ningún delito y todo se ha ido archivando", apuntó.



Según el auto de sobreseimiento provisional del pasado 20 de abril, sobre el que cabe recurso de reforma o apelación, el Ministerio Fiscal, tras el análisis de la documentación aportada en la investigación, las conversaciones telefónicas y las abundantes declaraciones de testigos, no ha encontrado "elementos probatorios suficientes para fundamentar una acusación penal".



La Fiscalía, por tanto, no encuentra relación entre los actos organizados y pagados en Mogán por el Grupo Europa, una empresa inmobiliaria y de servicios, y la obtención con posterioridad de un concurso público para construir viviendas sociales.



Entre esos actos se incluía un mitin en diciembre del año 2015 del actual presidente del Gobierno español y entonces candidato del PP, Mariano Rajoy, en la localidad de Arguineguín. Los otros dos eventos investigados por la Brigada Provincial de Información fueron los conciertos de los cantantes Miguel Ríos y Bebe.



En el archivo del procedimiento también ha sido determinante la ausencia de la acción popular, ejercida por el denominado Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción, excluida de la causa por la magistrada-juez Luz Calvé Mortes por no depositar la fianza ni presentar querella.



Según Onalia Bueno, esa asociación ciudadana es "un parapeto" tras el que se esconden Isabel Santiago y Juan Manuel Gabella para poner denuncias contra sus adversarios políticos, como ocurrió en el caso Góndola en el año 2007 o recientemente con las acusaciones contra Ciuca y el PP por la supuesta compra de votos en las elecciones municipales de 2015.



Aparte de Onalia Bueno, en la pieza separada del caso Grupo Europa estaban imputados el anterior alcalde de Mogán, Francisco González (PP), el administrador de dicha empresa inmobiliaria, José Manuel Antón Marín, y los técnicos Enrique Benítez Biscarri, Yasmina Falcón Hernández y Rafael Juan Cabrera Suárez. Todos están exculpados de los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, falsedad documental y prevaricación.



Fiscalía



En los fundamentos de Derecho para dictar el archivo de la causa, la juez Calvé Mortes recoge un punto único, el informe del Ministerio Fiscal emitido el 1 de marzo de 2017. En cuatro apartados, argumenta que los supuestos delitos no están "suficientemente acreditados" o ni siquiera se aprecia la existencia de ilegalidades en el comportamiento de las personas imputadas.



Onalia Bueno recordó que con el archivo de esta causa queda libre del último de los ocho procedimientos que tuvo abiertos a raíz de la Operación Góndola, que a su vez incluían media docena de supuestos delitos. "Mi expediente ya está limpio, no tengo ninguna imputación y tampoco ha sido condenada por nada en estos diez años, pero ha sido un calvario personal y familiar por culpa de unos rivales políticos que buscan hacer daño ante sus reiterados fracasos electorales", declaró.