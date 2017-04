El Juzgado rechaza el recurso de Isabel Guerra por la moción de censura

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictaminó en el caso de la moción de censura contra Isabel Guerra en el Ayuntamiento de Teror. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria acaba de publicar el fallo por el que desetima el recurso que en su día presentó Isabel Guerra (Nueva Canarias) porque la habían censurado como alcaldesa de la villa mariana.



Guerra llegó al poder tras el acuerdo de gobierno entre NC (dos concejales) y el PP (seis ediles), que supuso el fin a 24 años de mayoría absoluta del PSOE en Teror. Estuvo desde el 13 de junio de 2015 hasta el pasado 9 de julio, cuando el PSOE y el PP -que formaba parte del Gobierno municipal junto a NC, CC y AxT- presentaban la moción apoyados por todos los concejales de ambas formaciones, que en total sumaban 12 ediles de los 17 que componen la Corporación municipal.



Tras la moción, se proclamó a Gonzalo Rosario (PSOE) como nuevo alcalde. Los partidos justificaban la propuesta de moción por el "flagrante deterioro progresivo del Gobierno presidido por Nueva Canarias, con una alcaldesa incapaz de llevar adelante las riendas de la gestión municipal, queriendo gobernar con el ordeno y mando".



Guerra no quiso entrar ayer a valorar el fallo del Juzgado hasta que lo evaluase su abogado, pero en principio no quiere apelar al Tribunal Supremo. "No voy a llevarlo al siguiente nivel por los gastos", señaló Guerra, que sigue sosteniendo que la mesa de edad no sometió a votación la moción de censura en el pleno extraordinario del 9 de julio. "Hay grabaciones que lo demuestran", añadió Guerra, que sí adelantó que se presentará a las elecciones municipales de 2019.



Gonzalo Rosario señaló que no le sorprendió la sentencia. "La justicia está cumpliendo", añadió el actual alcalde, que manifestó su "deportividad" ante la posibilidad de que Guerra se presente en 2019. "Hoy gano yo y mañana lo puede hacer ella", declaró.