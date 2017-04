Agüimes abre una nueva vía de acceso al barranco de Guayadeque

El acceso a Guayadeque desde Agüimes por La Orilla tiene los días contados. Un nuevo vial que conectará el final de la calle Doctor Joaquín Artiles con la zona de La Tablilla permitirá a los vehículos evitar la estrecha calle del casco que hasta ahora servía para conectar con el monumento natural. "Tenemos muchos problemas en La Orilla, a los que se añade el uso que se le da a esa calle con vehículos pesados, lo que incrementa el riesgo de colapso", asegura María Suárez, concejala de Urbanismo de Agüimes, que explica que esta situación está causada "no por la estructura en sí, sino porque no es capaz de soportar el tráfico que tiene".



La vía unirá el tramo de poco menos de un kilómetro que separa el final de la calle Doctor Joaquín Artiles, junto al cementerio y el comienzo de la carretera GC-551 en dirección a Temisas, con la rotonda de San Sebastián cercana al Teatro Auditorio y la carretera actual de acceso a Guayadeque, la GC-103, a la altura de La Tablilla. De hecho, una vez finalizada se convertirá en el nuevo trazado de esta carretera dentro del casco de Agüimes. "En realidad es una modificación de trazado de una vía insular que va a conectar dos vías insulares", explica la edil.



La carretera discurrirá a poniente del camposanto y una vez pasado este recinto contará con una vía de acceso al Teatro Auditorio.



"Ya no va a ser necesario acceder al casco de Agüimes para llegar a él", destaca la responsable municipal de Urbanismo. La nueva vía, con un carril para cada sentido de la circulación, dispondrá de una línea de aparcamiento en cada dirección y además contará con una zona de estacionamiento de vehículos en batería cercana a la zona del auditorio para dar cobertura a esa instalación "y al parque urbano que está previsto hacer de forma contigua", detalla la concejala.



Ubicada en una zona de expansión urbana a la que se están incorporando nuevos servicios, entre La Capellanía y Los Albercones, la carretera dispondrá de espacios para el peatón gracias a la creación de aceras que permitan el paseo. "No va a ser una simple carretera entre dos núcleos de población, sino una vía que pueda ser transitada por peatones", asegura la concejal. De hecho, el presupuesto de la obra -que asciende a 2.014.184 euros- incluye una importante partida destinada a la adquisición de una luminaria potente que garantice la seguridad de los viandantes en la nueva zona de paseo y recreativa.



El Ayuntamiento de Agüimes negocia durante estos días con los propietarios de los terrenos, con los que asegura estar encontrando una buena sintonía. En este sentido, Suárez llega a alabar su actitud, "ya que en muchos casos ni siquiera se les ha tenido que llamar, sino que son ellos los que han venido mostrando su disponibilidad para que el Ayuntamiento pueda adquirir esas tierras".



Además, el consistorio presidido por Óscar Hernández ha entablado un diálogo con el Cabildo de Gran Canaria para lograr que la institución insular acceda a sufragar, al menos de modo parcial, la financiación de los trabajos.