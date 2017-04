Las efemérides del queso

Una ristra de números o tres efemérides para recalcar la importancia del queso en la vida y economía de Santa María de Guía, pero también de otros municipios. Ayer, la ciudad norteña celebró los 40 años de la Fiesta del Queso, la 19a edición de la cata insular de queso y, por último, la primera feria de gastronomía tradicional en la que el queso y sus derivados apuntaron otro tanto de prestigio, además de la venta total del producto.

Las matemáticas nunca fallan en lo que tiene relación con el queso y su mundo. A las ya muy consolidadas Fiesta del Queso y Cata Insular del Queso Flor de Guía, este año se ha sumado la primera feria gastronómica tradicional. Este evento, que tuvo ayer una gran acogida de público y éxito de ventas, con más de 1.000 kilos del producto vendido y más de 1.600 degustaciones de sus variedades, confirma el amor eterno entre ciudad y queso.



Es el 40 aniversario desde que en Guía se organizara la primera Fiesta del Queso, acto emblemático no solo en el municipio, en la comarca, sino también en el resto de Gran Canaria y que este año promete mayor calidad, si cabe. El alcalde guiense, Pedro Rodríguez, destaca el importante papel que para la economía del municipio tiene esta industria alimentaria, pero también en la memoria colectiva de sus habitantes, que recuerdan anécdotas y hechos ocurridos en anteriores ediciones.



Ahora, con la primera feria gastronómica tradicional relacionada con el queso y sus productos derivados, Guía da un paso más en la promoción de este producto artessanal. El trasiego de visitantes, que lo compraban y degustaban en los puestos situados entre la Plaza Grande y la Casa de la Cultura fue continuo desde primeras horas de la mañana y hasta pasadas las dos de la tarde. Participaron ocho queserías de Gáldar, Guía, Moya, Valleseco y San Bartolomé de Tirajana, que exhibieron la gran calidad de sus productos. No faltó el toque musical con los grupos folclóricos Noroeste Guiense, Lairaga del Norte y La Oliva, que recibieron una placa de reconocimiento por su fidelidad a la fiesta por parte de Pedro Rodríguez.



No obstante, el evento estrella fue la 19ª Cata Insular de Queso Flor de Guía, en la que participaron 17 queserías Este año participaron En la Cata un total de 17 queserías de los municipios de Santa María de Guía, Gáldar, Moya, Santa Lucía, Valsequillo, Valleseco y Teror, presentando un total de 28 quesos a cuatro categorías: Mezcla de Cuajos, Cuajo Vegetal, Gran Canaria Semicurado y Gran Canaria Curado. A éstos se suman los premios especiales para los quesos de la Denominación de Origen Protegida Queso Flor de Guía, Queso Media Flor de Guía y Queso de Guía.



El día festivo concluyó con el espectáculo músico-teatral Entre idas y venidas a cargo de la Parranda Medio Jigo pal Kilo en el Teatro Hespérides, dentro del programa de actos del XXVIII Memorial Nanino Díaz Cutillas que este año se celebra en este municipio. El próximo domingo, 7 de mayo, se entregarán en Montaña Alta los premios de la cata celebrada ayer.