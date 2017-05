Más de 70 quesos compiten en Guía por ser el mejor curado de la Isla

Más de setenta quesos de una treintena de ganaderías competirán este sábado por convertirse en el mejor curado de la Isla en el XXIV Concurso Oficial de Quesos de Gran Canaria, que tendrá lugar en Guía, municipio que precisamente celebra este fin de semana las fiestas en torno a este producto típico. En tanto que hasta ayer mismo seguía abierto el plazo de inscripciones, el consejero de Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, comentó que esperaba que finalmente aumente la participación y se alcancen las 35 queserías que participaron el pasado año.



El concurso que se llevará a cabo en la Casa del Queso, en Montaña Alta de Guía, comenzará a las diez de la mañana con las catas de las unidades que optan a este premio en tres categorías que tienen que ver con si se utiliza leche pasteurizada, cruda, o cuajo vegetal.



Una vez que acabe la cata en la que el jurado hará una selección de esas piezas serán los visitantes los que tras una degustación, que se llevará a cabo a partir de las doce del mediodía, tendrán la oportunidad de elegir el mejor queso curado de Gran Canaria de 2017. Será sobre las dos de la tarde cuando se darán a conocer los 23 premios otorgados entre primeros, segundos y menciones especiales en las once modalidades en las que están divididas las tres categorías.



Los premiados tendrán la oportunidad de asistir a la feria más importante del mundo de este sector, la World Cheese Awards, ya que el Cabildo grancanario se hace cargo de financiar los gastos, según señaló Miguel Hidalgo, que añadió que en esta edición se ha ampliado el montante de los premios hasta casi los 4.000 euros.



Por su parte, el alcalde de Guía, Pedro Rodríguez, manifestó que la fiesta del queso de este año, que cumple sus cuarenta años, tiene un marcado carácter europeo ya que el municipio ha conseguido participar en el proyecto europeo Tasty Cheese Tour junto a otros cinco países (Bulgaria, Italia, Letonia, Eslovenia, Malta) que tiene como objetivo fomentar el turismo gastronómico a través de rutas y visitas que tienen que ver con este producto. También apuntó que Guía, junto a Gáldar y Moya forman parte de la Asociación de Municipios Rurales del Queso, junto a Cabrales y Mahor, con el fin de potenciar las zonas rurales de estas localidades del norte de Gran Canaria.



Sin embargo, mostró su preocupación por el hecho de que en la actualidad sólo continúen produciendo queso flor de Guía cinco queserías de las once que contaban con esta denominación de origen, que es la única que hay en la Isla. En este sentido, comentó que si bien es cierto que en unos casos ha sido porque los ganaderos se han jubilado, y sus hijos no han seguido con esta actividad, hay otros casos que lo han dejado por todos los controles que deben cumplir para sacar la producción. La quesera Carmen Pérez, que preside la Confederación de Mujeres del Mundo Rural, dijo que "el productor tiene que atender el ganado, hacer queso, con una cantidad exacta de leche de oveja, cabra y vaca, y tramitar todo el papeleo, lo que les echa para atrás" Aprovechó para animar a los jóvenes a producir esta variedad.