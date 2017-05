El PP critica que Morales acumuló 230 millones sin gastar el año 2016

El Partido Popular (PP) en el Cabildo de Gran Canaria criticó ayer que el gobierno tripartito de Antonio Morales acumuló un total de 230,74 millones de euros sin gastar a cierre del ejercicio 2016, según los datos sobre liquidación del Presupuesto facilitada al grupo Popular por la Consejería de Hacienda y Presidencia de la propia institución insular.



Los populares, en una nota, denunciaron que el remanente de Tesorería para gastos generales del Cabildo grancanario se multiplicó por 2,4 (unos 135,3 millones de euros más) respecto a las Cuentas de 2014, pasando de los 95,45 millones a los 230,74 alcanzados el pasado ejercicio presupuestario.



Felipe Afonso El Jaber, portavoz del grupo Popular, manifestó que "el sorprendente aumento del remanente de Tesorería no tiene nada que ver con las limitaciones del techo de gasto, como suele argüir el grupo de gobierno, sino con una alarmante inejecución presupuestaria durante estos dos últimos años".



"Si todo este dinero -añadió Afonso El Jaber- se hubiera destinado a inversiones se podrían haber creado alrededor de 7.000 empleos directos en la Isla, pero lamentablemente estamos sufriendo las consecuencias de un Cabildo parado, que se ha convertido en un lastre para la economía de la Isla y encima se queja de no poder gastar el superávit cuando es incapaz de gastar lo que presupuesta".



El portavoz del PP aseguró que el gobierno tripartito de NC, PSOE y Podemos "prácticamente ha doblado" en los dos últimos ejercicios presupuestarios el saldo de los fondos líquidos del Cabildo acumulados en cuentas bancarias, desde los 145,47 millones de euros a 31 de diciembre de 2014 hasta los 286,4 millones registrados a misma fecha de 2016. "Todos estos datos constituyen un magnífico termómetro para valorar la gestión de Morales en estos dos primeros años de mandato, pues ponen de manifiesto la falta de proyecto y la parálisis que atenaza al Cabildo de Gran Canaria pese a contar con más recursos que nunca", lamentó.



Ingresos turísticos



Por otra parte, el presidente Antonio Morales pidió que el "crecimiento de los ingresos turísticos se traduzca también en la generación de empleo y mejoras en las condiciones laborales". En declaraciones recogidas por Efe, lamentó que todos estos factores no se hayan "equiparado" de forma paralela tras el crecimiento del primer sector económico de las islas.



Morales ha hecho estas manifestaciones en alusión a las peticiones de las camareras de piso de la hostelería para que sean mejoradas sus condiciones laborales y ha agregado que, a ser posible, "se deroguen las leyes que han abierto estos abismos de desigualdad". "No hay economía sana si no hay una sociedad sana", sentenció.