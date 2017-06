La ONCE promociona en Maspalomas un cupón dedicado al Orgullo Gay

La ONCE promociona en Maspalomas un cupón dedicado al Orgullo Gay

La ONCE ha elegido el mirador de las Dunas de Maspalomas para promocionar en toda España los 5,5 millones de cupones que con una bandera arcoíris repartirán el próximo 1 de julio 300.000 euros y un sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años. Es la primera vez que la Organización Nacional de Ciegos dedica su boleto al colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB).

Con esta iniciativa la ONCE se une a la celebración del Orgullo Gay de Madrid, que trata de lograr una sociedad más plural y justa. Durante los próximos días, los cupones lucirán los colores del arcoíris, que simbolizan la igual de derechos para personas con diferente orientación e identidad sexual.

La presentación de los nuevos cupones contó en el municipio de San Bartolomé de Tirajana con la presencia de José Antonio López, delegado territorial de la ONCE en Canarias, quien entregó al alcalde Marco Aurelio Pérez una colección de láminas enmarcadas con este cupón.

La elección de las Dunas de Maspalomas como escenario para la promoción de los billetes para este sorteo especial se debe a la imagen de tolerancia y libertad que transmite el municipio con la celebración del Orgullo durante el mes de mayo. Un acto multitudinario que ha posicionado al Sur a la cabeza de los destinos turísticos LGTB de Europa.

Ignacio Pérez, secretario del colectivo Gamá, aseguró durante el acto que este gesto de apoyo de la ONCE simboliza una "lucha histórica" que el próximo sábado toca "celebrar" en la ciudad capitalina con una manifestación pero que aún toca "reivindicar" y combatir "mucho sufrimiento que queda en el mundo".

Durante la presentación de esta iniciativa, el vendedor Raúl Cárdenas compartió su experiencia personal al ser homosexual y trabajador a su vez de la ONCE. "Me enorgullece estar aquí en representación del colectivo y mi empresa, en el que soy uno más sin diferenciación alguna. Durante mi adolescencia tuve muchas preocupaciones", explicó el vendedor, y ahora "que se todo ha avanzado mucho" me siento "agradecido" por poder disfrutar de mi marido y mi hija adoptada.

La celebración del festival World Pride Madrid en la capital española desde este viernes y hasta el domingo 2 de julio coincide con el 40 aniversario de las primera marchas del orgullo LGTB de España celebrado en Barcelona en 1977. El programa festivo incluye el desarrollo de actividades cívicas, culturales, deportivas y musicales al aire libre en diferentes escenarios de Plaza del Rey, Puerta del Sol, Plaza Pedro Zerolo, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de colón, Plaza de Chueca y la calle Pelayo.

Las relaciones de colaboración entre el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la ONCE han sido muy fructíferas para la promoción turística de Maspalomas durante los gobiernos del alcalde Marco Aurelio Pérez. Gracias a esa colaboración, la Organización Nacional de Ciegos ha utilizado la imagen promocional de Maspalomas en varias ocasiones, como sucedió en el sorteo del 2 de agosto de 2012 coincidiendo con los actos que el Consistorio organizó para conmemorar el cincuentenario de este destino turístico. También Loterías del Estado celebró en el Faro de Maspalomas un sorteo de Lotería Nacional el 7 de septiembre de 2013, retransmitido en directo para toda España por TVE.