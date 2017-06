Tejeda, a por "el beso más bonito del mundo"

Tejeda pretende conseguir, en colaboración con más de 300 pueblos de España, Bélgica e Italia, el récord Guinness del "beso más bonito del mundo", que busca congregar al mayor número de personas mientras se dan un beso en medio de una atmósfera romántica.

El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha informado hoy que esta iniciativa se encuentra enmarcada en los eventos promovidos por la Federación Internacional de los Pueblos Más Bonitos del Mundo, de la que Tejeda forma parte como único municipio de Canarias, a través de la asociación española.

'La noche más romántica' es el título elegido para definir un evento que tendrá como objetivo resaltar las cualidades del amor.

"No tiene por qué expresarse solo el amor de pareja, se puede mostrar cualquier tipo de afecto", ha subrayado la directora de BColina Producción, organizadora del evento, Betsabé Colina, quien ha explicado que, a partir de las 21.00 horas se apagará el alumbrado público del pueblo y solo quedará iluminado con velas y farolillos "de una forma romántica".

Un poco más tarde, sobre las once de la noche -una vez que finalice el espectáculo musical "All you need is love" de la agrupación La Trova-, tendrá lugar el acontecimiento en el que Tejeda pretende un récord mundial.

La consejería de Turismo del Cabildo de Gran Canaria espera que, con este espectáculo, no solo se vea incrementada la afluencia de turistas ese día al municipio de Tejeda, sino también el número de habitantes de otras zonas de la isla.

"No tenemos ningún servicio de transporte extraordinario porque partimos de cero", ha explicado el alcalde de Tejeda, Francisco Perera, quien ha adelantado que este y otros aspectos serán subsanados en futuras ediciones si este proyecto tiene éxito.

Según el Cabildo, en 2016 pasaron por las oficinas de turismo de Tejeda unas 30.000 personas, cifra que, desde la institución insular, no descartan que sea superior debido a lo visitantes que se acercan hasta esos puntos informativos.